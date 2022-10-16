Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу получила гражданство Литвы, - LRT

В Департаменте государственной безопасности Литвы утверждают, что экс-любовница российского чиновника может представлять угрозу национальной безопасности этой страны.

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Сейчас с Литвой судится бывшая любовница министра обороны России Сергея Шойгу Елене Каминскас (в прошлом Шебунова), которая является матерью его детей. Летом Департамент миграции аннулировал ее вид на жительство в этой стране, но женщина не довольна таким решением. В Департаменте государственной безопасности Литвы утверждают, что что присутствие Елены Каминскас в Литве может представлять угрозу национальной безопасности, пишет LRT.

Хотя многие чиновники, и члены их семей, из окружения Путина сейчас находятся под западными санкциями экс-любовница Шойгу и мать его детей нашли убежище в Литве и продолжают бороться за право жить в этой стране.

Елена Каминскас, в прошлом Шебунова, мать внебрачных детей министра обороны России, этим летом лишилась вида на жительство в Литве. Женщина обжаловала это решение Департамента миграции в конце августа – начале сентября, но рассмотрение дела в Вильнюсском окружном административном суде пока не назначено.

Департамент миграции Литвы не объяснил, почему разрешение на жительство Елены Каминскас было аннулировано. В то же время, в Деепартаменте государственной безопасности Литвы сообщили, что проживание Елены Каминскас в этой стране может представлять угрозу национальной безопасности из-за ее связей с гражданами России.

У Елены Каминскас и Сергея Шойгу есть двое внебрачных детей. Дочь Сергея Шойгу в 2019 году получила гражданство Литвы после того, как Елена Каминскас вышла замуж за литовца Адолфаса Каминскаса и последний удочерил ее.

Елена со своим мужем занимались бизнесом как в Литве, так и в других странах ЕС. Сама Елена Каминскас все еще является гражданской РФ и подала на вид на жительство в Литве в 2017 году. Но за последние 2 года она как минимум дважды выезжала из Литвы на срок более 6 месяцев. А уже в августе этого года она и ее супруг Адольфас Каминскас заявили о своем отъезде из Литвы в Россию. Как выяснили журналисты LRT, сам Каминскас еще весной этого года получил паспорт гражданина РФ.

По данным журналистов, Елена Шебунова ранее работала в МЧС России, где и познакомилась с Шойгу. Их первый сын родился в 2001 году, а дочь – в 2008 году.

Журналисты утверждают, что Шебунова до 2017 года имела тесные контакты с министром обороны РФ и даже связана с крупными российскими компаниями, которые получали госзаказы Минобороны РФ. Хотя по некоторым данным теперь уже Каминскас могла общаться с Шойгу и до 2021 года.

Как уже писал Фокус, Сергея Шойгу и других известных официальных лиц РФ, СБУ объявила в розыск и им грозит пожизненное заключение.