Шойгу, Конашенков и не только: СБУ объявила в розыск топ-чиновников РФ

В списке СБУ на розыск находится руководство Совфеда РФ, Росгвардии, Госдумы и других ведомств. В Украине им грозит пожизненный срок.

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Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны РФ, объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Соответствующее решение ведомство приняло в понедельник, 10 октября, говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Согласно карточке Конашенкова в базе МВД Украины, спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков подозревается в совершении преступления по ст. 110 ч. 3 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины, приведшее к гибели людей или другим тяжелым последствиям), согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненно с конфискацией имущества или без такового.

По данным МВД, Конашенкову в Украине назначена мера пресечения в виде содержания под стражей, а от органов досудебного следствия он скрывается с 11 марта текущего года.

Помимо этого в розыск Службой безопасности объявлены министр обороны Украины Сергей Шойгу, директор Федеральной службы войск Росгвардии Виктор Золотов, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и другие, сообщили в СБУ.

Напомним, Конашенков ежедневно выступает с брифингами от лица Министерства обороны РФ касательно хода полномасштабной войны против Украины. Согласно выводам расследователей, представитель российского ведомства регулярно озвучивает ложные и даже противоречащие друг другу данные по поводу ситуации на фронте. Например, Конашенков в ходе выступлений представлял неправдивую информацию о потерях украинских военных и захваченных российскими Вооруженными силами территориях.

Помимо этого мы писали, что СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева, бывшего президента России, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, а также официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову.