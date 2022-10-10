Шойгу, Конашенков і не тільки: СБУ оголосила в розшук топчиновників РФ

У списку СБУ на розшук є керівництво Радфеду РФ, Росгвардії, Держдуми й інших відомств. В Україні їм загрожує довічний термін.

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Ігоря Конашенкова, офіційного представника Міністерства оборони РФ, оголошено в розшук Службою безпеки України. Відповідне рішення відомство ухвалило в понеділок, 10 жовтня, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з карткою Конашенкова в базі МВС України, речник Міноборони РФ Ігор Конашенков підозрюється в скоєнні злочину за ст. 110 ч. 3 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків), згідно з якою передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічно з конфіскацією або без майна.

За даними МВС, Конашенкову в Україні призначено запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а від органів досудового слідства він ховається з 11 березня поточного року.

Крім цього, у розшук Службою безпеки оголошено міністра оборони України Сергія Шойгу, директора Федеральної служби військ Росгвардії Віктора Золотова, голову Державної думи РФ В'ячеслава Володіна, голову Ради федерації Валентину Матвієнко, директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, секретаря Ради безпеки Миколу Патрушева та інших, повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Конашенков щодня виступає з брифінгами від імені Міністерства оборони РФ щодо ходу повномасштабної війни проти України. Згідно з висновками розслідувачів, представник російського відомства регулярно озвучує хибні й навіть такі дані, що суперечать одні одним, щодо ситуації на фронті. Наприклад, Конашенков у ході виступів надавав неправдиву інформацію про втрати українських військових і захоплені російськими Збройними силами території.

Крім цього, ми писали, що СБУ оголосила в розшук Дмитра Медведєва, колишнього президента Росії, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ, а також офіційну представницю Міністерства закордонних справ Марію Захарову.