СБУ оголосила Дмитра Медведєва в розшук: експрезиденту РФ загрожує 10 років ув'язнення

Російського політика Дмитра Медведєва підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України, санкція передбачає ув'язнення до десяти років позбавлення волі. За статтею 110 КК України також звинувачують російську дипломатку Марію Захарову.

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СБУ оголосила в розшук Дмитра Медведєва, колишнього президента Росії, який зараз обіймає посаду заступника голови Ради безпеки РФ і російську дипломатку Марію Захарову. Анкети Медведєва Дмитра Анатолійовича та Захарової Марії Володимирівни з'явилися в базі даних МВС України.

Російського політика розшукують за ч. 2 ст. 110 КК України ("Зазіхання на територіальну цілісність України"), що передбачає до десяти років позбавлення волі. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв часто висловлюється про війну в Україні у своєму блозі в Telegram.

Після масових ракетних ударів по Україні в понеділок, 10 жовтня, він написав, що ці ракети були спрямовані на повалення київського режиму, а українська держава з нинішнім урядом вважається постійною та прямою загрозою для Росії. За його словами, повалення київського уряду буде й надалі метою російських військ.

[ + – ] Анкета Дмитра Медведєва в базі розшукуваних осіб на сайті МВС України

Медведєв також припускає, що війна в Україні може завершитися держпереворотом, після якого нова влада в Києві має визнати підсумки російського вторгнення.

Співробітниця російського МЗС Марія Захарова також неодноразово робила резонансні заяви щодо війни в Україні. Минулого місяця вона заявила, що Росія визнає США стороною конфлікту в Україні, якщо ЗСУ отримають у своє розпорядження далекобійні ракети. Захарову підозрюють за ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

[ + – ] Анкета представниці МЗС РФ Марії Захарової в базі розшукуваних осіб на сайті МВС України.

Реакція РФ

У російському уряді, зі свого боку, доручили порушити кримінальну справу стосовно посадових осіб СБУ у зв'язку з незаконним, на їхню думку, кримінальним переслідуванням Медведєва.

Раніше Фокус повідомляв, що Медведєв хоче змусити США просити про помилування, а Європу росіяни вже, зважаючи на все, вже назавжди залишили без газу. Литву, Латвію та Чехію Медведєв вважає "найвідмороженішими ворогами Росії", які вже пожинають плоди "блювотної ненависті" до РФ. Він також погрожував "судним днем" за удари по російській території та за те, що керівники Заходу намагаються домогтися розпаду РФ.