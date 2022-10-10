СБУ объявила Дмитрия Медведева в розыск: экс-президенту РФ грозит 10 лет тюрьмы

Российского политика Дмитрия Медведева подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, санкция предусматривает тюремное заключение до десяти лет лишения свободы. Статья 110 УК Украины также вменяется в вину российскому дипломату Марии Захаровой.

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СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева, бывшего президента России, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и российского дипломата Марию Захарову. Анкеты Медведева Дмитрия Анатольевича и Захаровой Марии Владимировны появились в базе данных МВД Украины.

Российского политика разыскивают по ч. 2 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность Украины"), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев часто высказывается о войне в Украине в своем блоге в Telegram.

После массированных ракетных ударов по Украине в понедельник, 10 октября, он написал, что эти ракеты были направлены на свержение киевского режима, а украинское государство с нынешним правительством он считает постоянной и прямой угрозой для России. По его словам, свержение киевского правительства будет и в дальнейшем целью российских войск.

[ + – ] Анкета Дмитрия Медведева в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины

Медведев также допускает, что война в Украине может завершиться госпереворотом, после которого новые власти в Киеве должны будут признать итоги российского вторжения.

Сотрудница российского МИДа Мария Захарова также неоднократно делала резонансные заявления относительно войны в Украине. В прошлом месяце она заявила, что Россия признает США стороной конфликта в Украине, если ВСУ получат в свое распоряжение дальнобойные ракеты. Захарову подозревают по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

[ + – ] Анкета представительницы МИД РФ Марии Захаровой в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД Украины.

Реакция РФ

В российском правительстве, в свою очередь, поручили возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с незаконным, по их мнению, уголовным преследованием Медведева.

Ранее Фокус сообщал, что Медведев хочет заставить США просить о пощаде, а Европу россияне уже, судя по всему, уже навсегда оставили без газа. Литву, Латвию и Чехию Медведев считает "самыми отмороженными врагами России", которые уже пожинают плоды "рвотной ненависти" к РФ. Он также угрожал "судным днем" за удары по российской территории, за то, что руководители Запада пытаются добиться распада РФ.