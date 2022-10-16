Дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу отримала громадянства Литви, — LRT

У Департаменті державної безпеки Литви стверджують, що екскоханка російського чиновника може становити загрозу національній безпеці цієї країни.

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Зараз із Литвою позивається колишня коханка міністра оборони Росії Сергія Шойгу Олена Камінскас (у минулому Шебунова), яка є матір'ю його дітей. Влітку Департамент міграції анулював її посвідку на проживання в цій країні, але жінка не задоволена таким рішенням. У Департаменті державної безпеки Литви стверджують, що присутність Олени Камінскас у Литві може становити загрозу національній безпеці, пише LRT.

Хоча багато чиновників і членів їхніх сімей з оточення Путіна зараз перебувають під західними санкціями, екскоханка Шойгу і мати його дітей знайшли прихисток у Литві і продовжують боротися за право жити в цій країні.

Олена Камінскас, у минулому Шебунова, мати позашлюбних дітей міністра оборони Росії, цього літа втратила посвідку на проживання у Литві. Жінка оскаржила це рішення Департаменту міграції наприкінці серпня – на початку вересня, але розгляду справи у Вільнюському окружному адміністративному суді поки не призначено.

Департамент міграції Литви не пояснив, чому дозвіл на проживання Олени Камінскас було анульовано. Водночас у Деепартаменті державної безпеки Литви повідомили, що проживання Олени Камінскас у цій країні може загрожувати національній безпеці через її зв'язки з громадянами Росії.

Олена Камінскас і Сергій Шойгу мають двох позашлюбних дітей. Донька Сергія Шойгу у 2019 році отримала громадянство Литви після того, як Олена Камінскас вийшла заміж за литовця Адолфаса Камінскаса і останній удочерив її.

Олена зі своїм чоловіком займалися бізнесом як у Литві, так і інших країнах ЄС. Сама Олена Камінскас все ще є громадянською РФ і подала на посвідку на проживання у Литві у 2017 році. Але за останні 2 роки вона щонайменше двічі виїжджала з Литви на термін понад 6 місяців. А вже у серпні цього року вона та її чоловік Адольфас Камінскас заявили про свій від'їзд з Литви до Росії. Як з'ясували журналісти LRT, сам Камінскас ще навесні цього року отримав паспорт громадянина РФ.

За даними журналістів, Олена Шебунова раніше працювала в МНС Росії, де й познайомилася із Шойгу. Їхній перший син народився у 2001 році, а дочка — у 2008 році.

Журналісти стверджують, що Шебунова до 2017 року мала тісні контакти з міністром оборони РФ і навіть пов'язана із великими російськими компаніями, які отримували держзамовлення Міноборони РФ. Хоча, за деякими даними, тепер уже Камінскас могла спілкуватися з Шойгу і до 2021 року.

Як уже писав Фокус, Сергія Шойгу та інших відомих офіційних осіб РФ, СБУ оголосила у розшук, їм загрожує довічне ув'язнення.