"Должно быть тихо": в командовании рассказали, в чем сложность эвакуации на Херсонщине

По словам начальницы объединенного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, российские оккупанты продолжают атаковать людей, которые спасаются из левобережных населенных пунктов, а информационная тишина может сохранить им жизнь.

Эвакуация людей из временно оккупированного берега Херсонской области, который после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами оказался затоплен, проходит крайне сложно. Об этом заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 12 июня.

По ее словам, противник регулярно обстреливает населенные пункты, пока люди пытаются добраться до более безопасного места. Именно из-за этого местные люди нуждаются в информационной тишине, которая может сохранить им жизнь.

"Самое главное, что надо сейчас всем осознать, и в медийном поле в том числе, что спасение с того берега — это крайне опасная операция. Она сейчас не нуждается, а вопиюще требует абсолютной тишины, отсутствия какого-либо пиара. И даже вчерашний случай — должно быть очень тихо, чтобы ничего не произошло. Слишком много внимания привлекается. Поверьте, те, кто работают над этим, делают свое дело", — говорится в сообщении.

В Херсонской областной военной администрации отмечают, что вода постепенно начала отступать из затопленных населенных пунктов. Площадь пострадавшей территории по состоянию на 11 июня сократилась в два раза — до 77,78 квадратных километров.

"На правом берегу подтопленными остаются 32 населенных пункта, в которых ушел под воду 3821 жилой дом. На временно оккупированных территориях подтоплены 14 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня сообщалось, что под Херсоном погибла беременная девушка, которая пыталась спасти бабушку и дедушку. Родные и близкие Татьяны Гришко отметили, что она попала под обстрел российских оккупантов. От полученных травм девушка скончалась на месте вместе с нерожденной дочерью.

11 июня сообщалось, что РФ обстреляла гражданских, эвакуировавшихся на Херсонщине. В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей.