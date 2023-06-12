"Облако накроет через полчаса": в ГУР предупредили о подготовке РФ теракта в Крыму

По информации разведки, на заводе "Крымский титан" процессы производства нарушены до критического уровня. Отдельное внимание уделяется тому, что территория заминирована.

Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне начали готовить очередную провокацию. Началась подготовка к эвакуации представителей "власти" и местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки 12 июня.

По информации спецслужбы, на оккупированном полуострове после подрыва Каховской ГЭС ситуация напряженная. В Северно-Крымском канале отсутствует вода, поэтому процессы производства на заводе "Крымский титан" нарушены до критического уровня, что может привести к катастрофе.

Возобновление работы в минимальном режиме невозможно, как считают россияне, поэтому в Армянске распространяется информация о закрытии завода.

"В то же время инженерные подразделения оккупационной армии РФ на протяжении последних нескольких дней минируют цеха предприятия, которые продолжают работать, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории", — говорится в сообщении.

Теракт на этом предприятии, к которому во всю идет подготовка российскими оккупантами, будет обозначать искусственную техногенную катастрофу, которая будет иметь тяжелые последствия. На заводе "Крымский титан" используется не менее 200 тонн технологического аммиака.

"В случае взрыва на заводе аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса. Под угрозой прежде всего окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины", — подытожили в ГУР.

Напомним, 9 июня в ГУР заявили, что Россия запустила кампанию по дискредитации Украины. В разведке утверждают, что РФ подготовила серию провокативных материалов, которые должны переложить на Украину ответственность за подрыв дамбы Каховской ГЭС и создать предпосылки политического кризиса.