"Убьем его в честном бою": Пригожин пригрозил "вагнеровцу", перешедшему на сторону РДК

Пригожин подтвердил, что Измайлов ранее находился в одной из исправительных колоний Российской Федерации, прежде чем присоединиться к частной военной компании.

"Вагнеровцы" выразили намерение наказать своего бывшего наемника Владислава Измайлова за его решение присоединиться к "Русскому добровольческому корпусу" (РДК) во время обмена пленными. Об этом заявил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин, известный российский бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер", подтвердил, что бывший наемник Владислав Измайлов присоединился к "Русскому добровольческому корпусу". Пригожин отметил, что Измайлов ранее находился в одной из исправительных колоний Российской Федерации, прежде чем присоединиться к частной военной компании.

Евгений Пригожин заявил, что Измайлова ждет "справедливое наказание по всем традициям ЧВК "Вагнер".

Владелец частной военной компании прямо пообещал убить перешедшего в состав "Русского добровольческого корпуса" экс-"вагнеровца".

"Владислав Измайлов — предатель. И я уверен, что понесет достойное наказание согласно всем традициям ЧВК "Вагнер". Я надеюсь, что мы найдем и убьем его в честном бою", — добавил Пригожин.

Напоминаем, что согласно новому приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу, все участники так называемых "добровольческих формирований" после подписания контракта с Минобороны РФ станут контрактниками ВС России.

4 июня пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала запись с признанием Романа Веневитина в обстреле машины "Вагнера" из-за "личной неприязни".