"Не разжигаем розни": Китай опровергает поставки броневиков кадыровцам

В МИД Китая заявили, что они продолжают придерживаться позиции мирного диалога в "украинской проблеме". Ранее Кадыров показал машины, производимые на предприятии Baoji.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Ван Вэньбин опровергает информацию о поставках российским военным броневикам. Об этом сообщает EurAsia Daily.

Китай придерживается позиции, исключающей возможность поставки оружия Украине и России. Он отметил, что у он ничего не знает о так называемых "открытых доказательств" поставок оружия.

"Китай неизменно придерживается объективной и справедливой позиции по "украинской проблеме": мы прилагаем усилия ради мирного диалога, а не поставляем оружие и не разжигаем рознь", — утверждает Ван Вэньбинь.

Он также добавил, что действительно ответственные СМИ должны создавать объективные и справедливые профессиональные материалы, опирающиеся на правдивые факты.

Добавим, 7 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они приобрели броневики "Тигр", произведенные в Китае. По его словам, с начала полномасштабной войны захватчики уже закупили более тысячи единиц военной техники. "Тигры" производит Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Кадыров добавил, что машины обладают высокой степенью защиты экипажа, высокой проходимостью и удобством в эксплуатации. "Тигры" поступили на вооружение подразделения "Ахмат".

Напомним, 10 июня Си Цзиньпин поддержал мирную инициативу стран Африки по Украине.

9 июня СМИ писали о намерениях РФ и Китая провести совместные военные учения. Пекин рассматривает РФ как одного из ключевых партнеров.