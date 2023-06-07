Куплены в Китае: Кадыров показал новые бронемобили "Тигр" для боевиков из Чечни (фото)

По словам главы Чечни, с начала большой войны захватчикам купили более тысячи единиц военной техники. Бронеавтомобили "Тигр" могут стать первой боевой техникой, которую Россия купила у Китая.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 июня показал закупленные в Китае бронеавтомобили "Тигр" производства Baoji Special Vehicles Manufacturing. Он заявил, что вопрос материально-технического снабжения чеченских оккупационных подразделений — один из самых приоритетных.

Бронеавтомобили могут стать первой боевой техникой, которую Россия купила у Китая после начала большой войны.

"Лично проверил качество и возможности новой партии военной техники, которая включает в себя сто единиц пикапов, бронетранспортеров, бронеавтомобилей и грузовиков. Помимо высокой степени защиты экипажа, бронеавтомобили отличаются высокой управляемостью, проходимостью и удобством эксплуатации", — отчитался Кадыров.

По его данным, с начала большой войны в Украине власти Чечни закупили захватчикам более тысячи единиц военной техники, в том числе 128 видов бронетранспорта. Кадыров не уточнил, у кого закупали технику и название ее производителя.

Кадыров уверен, что благодаря китайским броневикам исключается проблема транспортного снабжения чеченских подразделений "Ахмат".

Напомним, что инспекторы Пентагона ранее выявили непригодное для эксплуатации военное оборудование, которое отправляли ВСУ. К примеру, гаубицы М777 могли нанести вред военным, если бы из них выстрелили.

ВСУ также получают американские бронеавтомобили Oshkosh M-ATV. Машина разгоняется на трассе до 105 км в час.