В Европе начались крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию ВВС — Air Defender 23

Небо над Германией будет переполнено с 12 по 23 июня, так как в маневрах примут участие около 250 самолетов более 20 стран Альянса.

Североатлантический альянс проводит в Европе крупнейшие военно-воздушные учения за всю историю своего существования. В операции, получившей название Air Defender 23, участвуют более 20 стран-партнеров, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Маневры, которые стартовали в понедельник, 12 июня, продлятся до 23 июня.

"Воздушное пространство над Германией будет переполнено военными самолетами в течение почти двух недель, начиная с понедельника, поскольку НАТО проводит крупнейшие в истории альянса воздушные учения", — говорится в сообщении.

Развертывание такого количества боевой авиации демонстрирует силы союзников по НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. А первые учения Air Defender были проведены в 2018 году, как реакция на аннексию Крыма российскими оккупантами.

В масштабных учениях примут участие четыре авиабазы Германии, а также по одной в Нидерландах и Чехии. Они пройдут воздушном пространстве трех регионов — на севере, востоке и юге Германии, проверяя способность военно-воздушных сил НАТО реагировать на кризис в Европе на фоне повышенной напряженности в отношениях с Россией. При этом воздушное пространство в этих локациях будет закрыто для гражданских самолетов.

Комментируя событие генерал-лейтенант люфтваффе Германии Инго Герхартц отметил, что цель Air Defender 23 повысить оперативную совместимость и готовность к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории стран НАТО. По его словам, несмотря на намерения Альянса защищать "каждый сантиметр" своей территории, в ходе учений не будет отправлено ни одного самолета в сторону Калининграда.

В свою очередь посол США в Германии Эми Гутманн сказала, что учения без тени сомнения продемонстрируют ловкость и быстроту союзных сил и призваны послать сигнал странам, включая Россию.

"Я была бы очень удивлена, если бы любой мировой лидер, в том числе господи Путин, не принял к сведению то, что это демонстрирует дух и силу этого альянса", — заявила Гутманн.

Напомним, 5 июня Россия начала военные учения в Балтийском море с участием 40 кораблей, 25 боевых самолетов и 3 500 военнослужащих. В связи с этим командующий ВМС сил быстрого реагирования НАТО адмирал флотилии Торстен Маркс 5 июня заявил, что Москва не проинформировала Альянс о начале маневров, однако они не стали неожиданностью.