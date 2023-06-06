"Нас это не удивило": Россия не информировала НАТО о военных учениях в Балтийском море

В маневрах принимают участие 40 кораблей и 25 боевых самолетов и 3 500 военнослужащих Вооруженных сил РФ.

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Российский флот не проинформировал НАТО о военных учений в Балтийском море с участием 40 кораблей, 25 боевых самолетов и 3 500 военнослужащих, которые начались в понедельник, 5 июня. Однако согласно разведывательным данным, маневры российского флота были запланированы, сообщил командующий военно-морскими силами сил быстрого реагирования НАТО адмирал флотилии Торстен Маркс.

"Мы не были проинформированы о маневре с российской стороны. Конечно, у нас есть очень четкое представление о том, из каких действий могут исходить учения. Наблюдения в течение последних недель и месяцев указывали на то, что маневры имеют место", — сказал адмирал.

По информации российских СМИ десятидневные оперативные учения, которые пройдут с 5 по 15 июня, направлены на защиту морских коммуникаций.

В свою очередь федеральный канцлер германии Олаф Шольц посетивший в понедельник военно-морской флот Германии вблизи Ростока, заявил, что не ожидает обострения ситуации между НАТО и Россией в Балтийском море в результате одновременного проведения крупномасштабных маневров.

"У меня нет таких опасений. Наши силы подходят к этому очень ответственно. Конечно, это также сигнал, который мы посылаем с помощью маневров, учений здесь — а именно, что у нас есть силы для организации союзничества и национальной обороны", — заявил Шольц.

Напомним, в последнее время в районе Балтийского моря неоднократно происходили инциденты между самолетами ВКС РФ и НАТО. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении воздушного пространства.

В Эстонии 5 июня начались масштабные двухнедельные маневры BALTOPS, к которым присоединятся 19 стран. В них приняли участие 60 самолетов, 50 кораблей и более 6000 человек личного состава.