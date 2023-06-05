60 самолетов и 50 кораблей: в странах НАТО начались масштабные учения BALTOPS 23 (фото)

Масштабные маневры нужны, чтобы отработать действия во время морской блокады, десантных операций, а также другие операции. В первый раз полноправным членом учений будет Финляндия.

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В Эстонии начались масштабные двухнедельные маневры BALTOPS, к которым присоединятся 19 стран. Об этом сообщает Defense Brief.

Основные учения будут проходить в Балтийском море как на воде, так и в воздухе. Старт учений состоялся 4 июня, а завершатся они в немецком Киле, 16 июня. Основные задачи маневров – отработка действий ПВО, морская блокада, противолодочные действия, десантные операции, а также противодействие угрозам безопасности в регионе Балтийского моря.

Впервые полноправным членом учений будет Финляндия, которая более глубоко интегрирована в Альянс. Флагманом корабельной группировки будет фрегат Peter Willemoes ВМС Дании. Он будет действовать совместно с американским флотом.

Датский фрегат Peter Willemoes

Всего в маневрах примут участие 19 стран НАТО и Швеция, более 6000 бойцов, 60 самолетов и 50 кораблей.

Вместе с тем, ВМС Литвы начали собственные учения "Штормовой удар 2023", которые частично будут связаны с BALTOP 2023. На завершающем этапе учений планируется высадка морпехов из Италии, Польши и Румынии. Высадка будет производиться с польского десантного корабля Torun и итальянского San Marco. Литовские учения тоже привлекут иностранных союзников.

Одна из целей — работа по блокаде на море, борьба с асимметричными действиями в воздухе, воде и под водой, а также на десантных операциях и охране портов.

Напомним, 30 мая СМИ писали о самых масштабных в истории учениях, которые пройдут в Германии. Air Defener начнется 12 июня.

5 июня штурмовики 25 бригады ВСУ показали подготовку к бою на бронетехнике.