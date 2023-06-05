60 літаків та 50 кораблів: у країнах НАТО почалися масштабні навчання BALTOPS 23 (фото)

Масштабні маневри мають на меті відпрацювати дії під час морської блокади, десантних операцій, а також інші дії. Вперше повноправним членом навчань буде Фінляндія.

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В Естонії розпочалися масштабні двотижневі маневри BALTOPS, до яких долучаться 19 країн. Про це повідомляє Defense Brief.

Основні навчання проходитимуть у Балтійському морі, як на воді, так і у повітрі. Старт навчань відбувся 4 червня, а завершаться вони в німецькому Кілі, 16 червня. Основні завдання маневрів — відпрацювання дій ППО, морська блокада, протичовнові дії, десантні операції, а також протидія загрозам безпеки в регіоні Балтійського моря.

Вперше повноправним членом навчань буде Фінляндія, яка тепер більш глибоко інтегрована в Альянс. Флагманом корабельного угрупування буде фрегат Peter Willemoes ВМС Данії. Він діятиме спільно з американським флотом.

Данський фрегат Peter Willemoes

Загалом у маневрах візьмуть участь 19 країн-НАТО та Швеція, понад 6000 бійців, 60 літаків та 50 кораблів.

Водночас ВМС Литви розпочали власні навчання "Штормовий удар 2023", які частково будуть повʼязані з BALTOP 2023. На завершальному етапі навчань планується висадження морпіхів з Італії, Польщі та Румунії. Висадження відбуватиметься з польського десантного корабля Torun і італійського San Marco. Литовські навчання теж залучать іноземних союзників.

Одна з цілей — робота з блокади на морі, боротьба з асиметричними діями у повітрі, воді та під водою, а також на десантних операціях та охороні портів.

Нагадаємо, 30 травня ЗМІ писали про наймасштабніші в історії навчання, які пройдуть в Німеччині. Air Defener розпочнуться 12 червня.

5 червня штурмовики 25 бригади ЗСУ показали підготовку до бою на бронетехніці.