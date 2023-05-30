Наймасштабніші в історії: у Німеччині пройдуть навчання авіації НАТО, — Siegel

Навчання Air Defender 2023 проходитимуть під головування Німеччини з 12 по 23 червня.

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За два тижні в Німеччині розпочнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, які стануть найбільшими маневрами в історії Альянсу, повідомляє Siegel.

Навчання Air Defender 2023 проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 по 23 червня. Практично всі маневри – 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами Північного та Балтійського морів.

У навчаннях візьмуть участь близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких близько сотні – з Повітряних сил США.

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання має засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі потреби. Поблизу повітряного простору Росії плануються "лише ізольовані маневри" і відпрацьовуватимуть лише оборонні сценарії.

"Звичайно, було б провокацією симулювати вильоти у Калінінградському напрямку. Але такого ми не робитимемо", — зазначив він.

Навчання планується у тісній координації з цивільними диспетчерами та Євроконтролем.

Нагадаємо, що у Пентагоні 24 травня обіцяли навчати українських пілотів використанню літаків F-16 у Європі. Курси розпочнуться протягом кількох тижнів чи місяців.

За даними ЗМІ, у президента США Джо Байдена змінили позицію щодо постачання Києву винищувачів F-16 завдяки зусиллям глави Пентагону Ллойда Остіна. Вашингтон зупиняла ціна — один винищувач F-16 коштує 63 млн доларів.