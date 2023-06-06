"Нас це не здивувало": Росія не інформувала НАТО про військові навчання в Балтійському морі

У маневрах беруть участь 40 кораблів, 25 бойових літаків та 3 500 військовослужбовців Збройних сил РФ.

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Російський флот не поінформував НАТО про військові навчання у Балтійському морі за участю 40 кораблів, 25 бойових літаків та 3 500 військовослужбовців, які розпочалися у понеділок, 5 червня. Однак, згідно з розвідувальними даними, маневри російського флоту були заплановані, повідомив командувач військово-морськими силами сил швидкого реагування НАТО адмірал флотилії Торстен Маркс.

"Ми не були проінформовані про маневр з російської сторони. Звичайно, ми маємо дуже чітке уявлення про те, з яких дій можуть виходити навчання. Спостереження протягом останніх тижнів і місяців вказували на те, що маневри мають місце", — сказав адмірал.

За інформацією російських ЗМІ, десятиденні оперативні навчання, які пройдуть з 5 по 15 червня, спрямовані на захист морських комунікацій.

У свою чергу федеральний канцлер німецької мови Олаф Шольц, який відвідав у понеділок військово-морський флот Німеччини поблизу Ростока, заявив, що не очікує загострення ситуації між НАТО і Росією в Балтійському морі в результаті одночасного проведення великомасштабних маневрів.

"У мене немає таких побоювань. Наші сили підходять до цього дуже відповідально. Звичайно, це також сигнал, який ми надсилаємо за допомогою маневрів, навчань тут — а саме, що у нас є сили для організації союзництва та національної оборони", — заявив Шольц. .

Нагадаємо, останнім часом у районі Балтійського моря неодноразово відбувалися інциденти між літаками ВКС РФ та НАТО. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні повітряного простору.

В Естонії 5 червня розпочалися масштабні двотижневі маневри BALTOPS, до яких приєднаються 19 країн. У них взяли участь 60 літаків, 50 кораблів та понад 6000 осіб особового складу.