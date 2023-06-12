В ОК "Юг" призвали украинцев не собирать мусор с моря и назвали причину (видео)

К берегу может прибивать якорные российские мины, мины-"лепестки", которые очень опасны и коварны, ведь подрываются при малейшем прикосновении.

Мусор, который появился в море в результате подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС, категорически нельзя собирать на побережьях. Об этом 12 июня сообщила Наталья Гуменюк, спикер Сил обороны юга Украины, в эфире теламарафона.

Она подчеркнула, что о собственной безопасности следует помнить при уборке побережья. Нарушение этих норм способно спровоцировать ужасающие последствия. По ее словам, в остатках бытовых предметов, в различных конструкциях могут быть опасные предметы, снесенные с российских полевых складов боекомплектов, позиций и оборонных полос, которые захватчики организовали на Левом берегу Днепра.

"Там может быть все, что угодно", – предупредила Наталья Гуменюк.

Она отметила, что во время пребывания на побережье следует быть особенно осторожными. К берегу может прибивать якорные мины, мины-"лепестки", которые очень опасны и коварны, ведь взрываются при малейшем прикосновении. При наличии таких предметов нужно вызвать взрывотехников и специалистов.

"Нельзя самостоятельно организовывать даже сбор того мусора, который принесен к берегу", – пояснила она.

смотреть с 3 мин 20 сек

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. В Херсонской областной военной администрации был объявлен процесс эвакуации.

Около 9 утра появились сообщения о подтоплениях городов и сел в Херсонской области. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек рассказывали о затопленных районах в населенных пунктах. В Херсоне микрорайон Корабел полностью исчез свет, а из соображений безопасности местные власти также решили прекратить газоснабжение. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 8 июня в Генштабе Вооруженных сил Украины назвали потери российских захватчиков из-за разрушения Каховской ГЭС. Захватчики маскировались под местными и эвакуировались гражданскими маршрутами.