Не были готовы к подрыву: в Генштабе назвали потери ВС РФ из-за разрушения Каховской ГЭС

Российские оккупанты в затопленной Каховке Херсонской области маскировались под местных и эвакуировались гражданскими маршрутами. Гражданских, как отмечают в Генштабе, захватчики использовали как "живой щит".

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Российские оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, из-за чего понесли потери в живой силе, вооружении и военной технике. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 июня.

"В подразделениях 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе ВС РФ есть травмированные, погибшие и пропавшие без вести. Также, в указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество", в ведомстве.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что во время массовой эвакуации в Каховке 6 июня, во время которой люди использовали собственный автомобильный транспорт, вместе с гражданским населением из затопленного города выбирались российские оккупанты. Они пользовались эвакуационными маршрутами. Во время такого перемещения захватчики использовали местных жителей в качестве "живого щита".

Напомним, что 8 июня в Белом доме заявили, что за подрыв дамбы Каховской ГЭС ответственна Россия, поскольку ее армия ворвалась на территорию Украины и оккупировала стратегические объекты.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр 7 июня сообщила, что россияне взорвали дамбу не случайно, а с целью воспрепятствовать планам ВСУ. Однако теперь из-за разрушения он сам вынужден покинуть оборонительные позиции.