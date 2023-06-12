Стрелял в ноги пленным бойцам ВСУ за отказ говорить по-русски: СБУ разоблачила командира ВС РФ

Начальник группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константин Юдин на оккупированной территории Запорожской области выстрелами заставлял пленных украинских военнослужащих говорить на языке страны-агрессорки, рассказывают в спецслужбе.

СБУ сообщила о подозрении командиру росгвардии, стрелявшему по украинским пленным за отказ общаться с ним на русском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ и Нацполиция задокументировали преступную деятельность еще одного российского оккупанта — начальника группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии Константина Юдина.

Он в начале апреля 2023 года на блокпоста в районе Энергодара издевался над попавшими в плен украинских защитников, которые хотели привлечь к строительству фортификационных сооружений.

Однако Юдин отдал другой приказ – выстроить пленных защитников Украины для допроса и требовал отвечать на его вопросы исключительно на русском языке.

"Один из пленных ответил ему на украинском языке. После чего рашист отвел мужа в хозяйственное здание на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене. Затем Юдин произвел выстрел из пистолета в правую ногу потерпевшего. Рашист повторил свое требование разговаривать с ним только по-русски, но украинец и на этот раз отказался выполнять враждебное указание, тогда Юдин произвел еще один выстрел близко от головы пленника, но и это не заставило украинца отвечать по-русски", — говорится в сообщении.

После этого оккупант отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, если снова услышит украинский язык.

Напомним, что СБУ задержала сторонника российских оккупантов в Лимане. Он собирал для ВС РФ информацию о местах базирования и перемещения ВСУ на территории региона и разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

Ранее СБУ разоблачили жителя Бахмута, служившего в Силах обороны и одновременно работавшего на РФ. Он предоставлял оккупантам координаты ПВО и информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования ВСУ.