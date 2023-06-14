Парты вместо штурвалов: задержки в подготовке летчиков Королевских ВВС

В британских ВВС произошла, возможно, не самая захватывающая утечка данных. Однако она проливает свет на трудности, с которыми сталкиваются летчики. Постоянные очереди на обучение, трудности с самолетами и нехватка инструкторов — это нынешние реалии Королевских Воздушных сил.

Возможно, это была не самая захватывающая утечка, к тому же в ней не участвовали серверы Discord или российская дезинформация. Но утечка внутренних документов Королевских ВВС в Sky News в прошлом году пролила свет на системную и критическую проблему: британские новобранцы-пилоты проходят обучение недостаточно быстро. Программа, которая должна занимать два-три года, сейчас занимает до восьми лет. Официальные источники утверждают, что это вполне ожидаемая проблема, учитывая текущий оперативный контекст. Другие называют это "самой большой [лажей] ВВС". В любом случае, результат остается неизменным — британские вооруженные силы нуждаются в большем количестве пилотов скоростных реактивных самолетов, но сталкиваются со значительными задержками в их подготовке.

Фокус перевел статью Эммы Солсбери о трудностях в подготовке летчиков в Великобритании, которые стали известны из-за утечки.

В чем же причина таких задержек? По всей видимости, на систему подготовки влияет целый ряд факторов, как краткосрочных (наличие учебных самолетов и проблемы с пропускной способностью), так и долгосрочных, обусловленных недостаточной устойчивостью системы военной летной подготовки, заложенной в нее с момента создания. Оперативные требования к Королевским ВВС, особенно в связи с открытой российской агрессией в Европе, также означают, что быстрые реактивные самолеты стали менее доступны для повышения квалификации. Хотя ожидается, что небольшие военно-воздушные силы должны быстро расставлять приоритеты в сложных условиях, эти проблемы вылились в настоящую неразбериху для британской военной авиации.

Несмотря на то, что в конце 2019 года госсекретарь Бен Уоллес увещевал главу Королевских ВВС вице-маршала авиации сэра Майка Уигстона, что решение проблем с обучением является его "единственным приоритетом", на решение проблем с пропускной способностью уйдут годы. А пока Королевские ВВС утверждают, что смогут выполнить все свои оперативные обязательства, в сообществе военных авиаторов нарастает беспокойство. Учитывая тенденцию правительств и всех партий после окончания холодной войны ожидать от британских вооруженных сил большего при меньших затратах, программа подготовки пилотов предупреждает планировщиков, в том числе работающих над обновлением распоряжения по оборонному командованию: устойчивое развитие изначально обходится немного дороже, но в долгосрочной перспективе оно того стоит.

Проблемы в подготовке пилотов

В настоящее время Королевские ВВС, Армейский воздушный корпус и Воздушное подразделение Королевского военно-морского флота готовят своих пилотов по системе военной летной подготовки по трем направлениям:

скоростные реактивные самолеты;

многомоторные (в том числе транспортные и разведывательные самолеты);

винтокрылые самолеты.

Каждый новобранец проходит начальную офицерскую подготовку и начальную летную подготовку, а затем новобранцы, набираемые для скоростных самолетов, "обретают крылья" в ходе базовой подготовки на Beechcraft Texan T1 в Долине ВВС. Затем они проходят углубленную подготовку на самолете Hawk T2, также в Долине ВВС, получая знания по тактике и воздушной войне. После успешного прохождения этого этапа их направляют в оперативно-конверсионное подразделение, в зависимости от того, на каком самолете они будут летать: в 29 эскадрилью на базе Конингсби для Typhoon или в 207 эскадрилью на базе Марэм для F-35B Lightning II. Там пилоты изучают оперативные и тактические особенности своих самолетов.

Новобранцы начинают подготовку с самолета Beechcraft Texan T1 в Долине ВВС Фото: Royal Air Force/Twitter

Утечка документов, полученных Sky News, показала, что более половины проходивших летную подготовку в середине 2022 года — 347 из 596 человек из всех трех служб — либо ожидали свободных мест на курсах подготовки, либо проходили курс "переподготовки". Такие курсы проводятся, когда задержки с переходом на следующий этап обучения настолько длительны, что имеющиеся навыки уже не считаются актуальными. В том году только 11 новобранцев, набранных для обучения на скоростных реактивных самолетах, дошли до оперативной конверсии на "Тайфуны" или F-35B, несмотря на наличие 43 мест на этом заключительном этапе.

Информация, опубликованная Министерством обороны по запросу в соответствии с Законом о свободе информации примерно в то же время, отражает эти задержки, оценивая время обучения между начальной подготовкой и оперативной конверсией для пилотов реактивных самолетов в 77 месяцев, в то время как это должно занять около 31 месяца. Задержки для многомоторных самолетов и винтокрылых машин аналогичны. В письменном ответе ответственного министра вскоре после этого были приведены данные о количестве персонала, находящегося в режиме ожидания на различных этапах обучения — в общей сложности это более 300 человек, ожидающих в различных потоках.

Пилоты, ожидающие курса обучения, находятся на различных должностях на военных базах по всей стране, но факт остается фактом: вместо этого они должны учиться управлять своими самолетами. Поиск и устранение проблем, которые вызывают и усугубляют задержки в обучении, жизненно важны для получения необходимых пилотов британскими вооруженными силами.

Проблемы с двигателем Hawk

Новобранцы-пилоты скоростных самолетов используют учебные самолеты Hawk T2 — значительно обновленную версию самолетов Hawk T1, которые сейчас широко применяет пилотажная группа Red Arrows. В просочившихся документах от 2022 года говорилось о "периодически возникающей" проблеме с двигателями на Hawk T2, которая, по оценкам, может повлиять на возможности обучения в течение следующих трех лет, увеличивая время ожидания для новобранцев, набираемых на скоростные самолеты. Это было довольно неожиданно доказано в начале 2023 года, когда из-за проблем с двигателями Королевские ВВС в качестве "меры предосторожности" приземлили весь парк самолетов T2, хотя вскоре после этого полеты возобновились.

В просочившихся документах от 2022 года говорилось о "периодически возникающей" проблеме с двигателями на Hawk T2

В мае, во время дачи показаний в Комитете по обороне при Палате общин, вице-адмирал Ричард Томпсон, генеральный директор по авиации в компании Defence Equipment and Support, подтвердил, что текущая проблема с доступностью Hawk T2 "связана исключительно с двигателем". Он пояснил, что срок эксплуатации двух компонентов двигателя (компрессора и турбины) пришлось сократить из-за "конструкторских и производственных проблем", и что работа с производителями над планом по исправлению ситуации будет означать, что программа "вернется на этап, на котором мы должны были быть в начале 2025 года".

Еще в октябре 2022 года министр подтвердил в Палате общин, что Министерство обороны рассматривает возможность преодоления задержек путем отправки некоторых новобранцев-пилотов реактивных самолетов на обучение к союзникам и партнерам, в том числе на совместную программу подготовки пилотов реактивных самолетов НАТО в США. На заседании комитета в мае 2023 года главный маршал авиации сэр Ричард Найтон заявил, что из-за проблем с доступностью Hawk около 27 новобранцев, набираемых на реактивные самолеты, планировалось обучить за рубежом, прежде чем они вернутся в Великобританию в свои оперативно-конверсионные подразделения. Он выразил надежду на то, что программа Hawk быстро восстановится, и не понадобится отправлять так много новобранцев за границу, но добавил, что "мы не собираемся сокращать это число, чтобы застраховаться от дальнейших проблем с двигателем Hawk".

Проблемы с мощностью

В рамках сделки с Катаром по продаже "Тайфунов" Великобритания согласилась обучить 32 катарских пилота в совместной катарско-британской учебной эскадрилье. Источник в оборонном ведомстве, процитированный в репортаже Sky News об утечке документов, выразил обеспокоенность тем, что это поглощает и так ограниченные возможности для обучения, способствуя задержкам с зачислением британских пилотов в оперативное подразделение по конверсии Typhoon на базе Конингсби. Аналогичное влияние может оказать и недавнее обязательство Соединенного Королевства обеспечить подготовку украинских пилотов на скоростных самолетах, хотя любое такое влияние будет неясным до полной проработки деталей обучения.

Курсы подготовки к оперативной конверсии на Typhoon на базе Конингсби пострадали из-за того, что инструкторам пришлось взять тайм-аут для поиска этих самолетов в рамках процесса быстрого реагирования по тревоге

Последствия российской агрессии в Украине ощущаются и в более широком масштабе. Необходимость участия британских пилотов в операциях и учениях с союзниками и партнерами только возрастает в нынешних условиях повышенной напряженности в Европе, что создает дополнительную нагрузку на материально-техническую базу. Большее количество скоростных самолетов, патрулирующих небо, означает меньшее количество самолетов, доступных для обучения, как для привлечения новых пилотов, так и для поддержания навыков действующих пилотов. Например, Sky News сообщил, что курсы подготовки к оперативной конверсии на Typhoon на базе Конингсби пострадали из-за того, что инструкторам пришлось взять тайм-аут для поиска этих самолетов в рамках процесса быстрого реагирования по тревоге. Нехватка инструкторов также была отмечена как проблема. Просочившиеся документы включали слайд внутреннего брифинга, выражавшего обеспокоенность тем, что квалифицированные пилоты покидают Королевские ВВС в поисках лучшей работы в других местах, а не остаются на инструкторских должностях. Согласно документам, "отток из столь небольшого резерва настолько велик, что мы приближаемся к критической точке". Королевские ВВС утверждают, что это серьезная проблема, и "массового оттока нет", поэтому трудно судить, действительно ли это серьезно влияет на обучение.

Исторические проблемы

Проблемы с двигателями Hawk и потенциальные проблемы с нехваткой материально-технической базы — это достаточно краткосрочные факторы, и их можно устранить, проявив немного решимости и хорошо все спланировав. Однако более широкий контекст, связанный с подготовкой летного состава, может оказаться куда сложнее исправить.

Как и многие западные страны, Великобритания воспользовалась "дивидендами мира" после распада Советского Союза, чтобы сократить свои вооруженные силы и меньше тратить на оборону. Фронтовые эскадрильи Королевских ВВС были сокращены, и возникли планы приватизации летной подготовки в рамках системы военной летной подготовки. Первоначальный контракт 2008 года выиграла компания Ascent, совместное предприятие Babcock и Lockheed Martin, получив право на 25 лет обучения определенного количества пилотов по трем направлениям: скоростные реактивные, многомоторные и винтокрылые воздушные суда. Размер этого "установленного количества" был камнем преткновения для Министерства обороны — сколько пилотов нужно Королевским ВВС и другим ведомствам?

Великобритания воспользовалась "дивидендами мира" после распада Советского Союза, чтобы сократить свои вооруженные силы и меньше тратить на оборону

Учитывая, что в различных оборонных обзорах постоянно корректировалось количество персонала в контексте сокращения расходов, особенно в 2010 году, вооруженным силам было трудно прийти к согласию относительно того, сколько учебных мест им требуется. Сформировались два лагеря: одна сторона осознавала необходимость сокращения расходов, поэтому рекомендовала обучать только минимальное количество пилотов, необходимое для оперативной работы, а другая утверждала, что необходимо предусмотреть дополнительные места для обеспечения резервного потенциала в случае необходимости и придания некоторой устойчивости всему процессу. Победил первый лагерь, но какой ценой? Как прямо сказал Sky News один высокопоставленный источник, "урезанная система работает только в том случае, если все складывается идеально".

Найтон поднял связанный с этим вопрос в рамках своих недавних показаний в Отдельном комитете по обороне. Объем системы подготовки военных летчиков был согласован примерно в 2012 году в рамках вышеописанного процесса, однако оборонный обзор 2015 года ознаменовал собой время значительных перемен в Королевских ВВС — начиная с этого времени, все самолеты (кроме Hawk) были заменены, увеличилось количество эскадрилий Typhoon и ожидается прибытие F-35B. Найтон отметил, что к 2019 году, когда все эти новые самолеты начали поступать на вооружение, появилось большое количество новобранцев-пилотов, нуждающихся в обучении — именно это количество до сих пор проходит через систему. Хотя Найтон уверен, что система в конечном итоге сможет справиться с этой проблемой и вернуться к необходимому уровню, все это — явный результат нежелания включать в систему резервный потенциал.

Устранение проблемы

Хотя Королевские ВВС выполняют свои оперативные обязательства, и нет причин считать, что они не смогут делать это в будущем, отставания в подготовке пилотов не избежать. Внутренний обзор, заказанный государственным секретарем в 2022 году после утечки информации, недоступен для общественности, но, надеюсь, выявил пути улучшения системы. Предстоящее обновление распоряжения оборонного командования в дополнение к обновлению комплексного обзора будет внимательно изучено сообществом военной авиации в поисках решений. А продолжающееся расследование закупок авиации, проводимое Отдельным комитетом по обороне, включает в себя военную летную подготовку — их предложения по решению проблем должны серьезно воспринять Министерство обороны и Королевские ВВС после публикации отчета о расследовании.

В конечном счете, проблема с обучением пилотов скоростных реактивных самолетов является частью противоречия, которое мы часто наблюдаем в вооруженных силах по всему миру, между инвестициями в устойчивость и минимизацией расходов. Военные планировщики многих стран могли бы взять на вооружение урок, извлеченный из программы подготовки военных летчиков Королевских ВВС: немного устойчивости — это уже очень много.

Об авторе

Эмма Солсбери — кандидат наук Колледжа Биркбек Лондонского университета и ассоциированный научный сотрудник Совета по геостратегии. Ее исследования посвящены оборонным исследованиям и разработкам и военно-промышленному комплексу. Она также является старшим сотрудником по человеческим ресурсам парламента Великобритании.