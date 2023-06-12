"Зубы дракона — это ерунда": о чем говорят спутниковые фото сети обороны РФ, — эксперт

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых зафиксирована сложная сеть российской обороны. Фокус спросил экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, о чем они свидетельствуют.

Украинские военные уже давно владеют информацией о сети обороны Российской Федерации. Теперь они ищут недостатки в этом комплексе, чтобы пробить защиту страны-агрессора. Об этом в комментарии Фокусу рассказал Иван Ступак, бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

В воскресенье, 11 июня, издание The Telegraph опубликовало статью о российских укреплениях, которые Украине нужно прорвать в ходе контрнаступления. Журналист Джо Барнс, ссылаясь на спутниковые снимки компании Maxar Technologies, пишет о "трехлинейной системе" обороны с разными уровнями укреплений, глубина которых по некоторым направлениям может превышать 30 км. Также в статье говорится о множестве минных полей, противотанковых рвов и траншей, которые нужно преодолеть украинским войскам для освобождения территорий.

Иван Ступак в свою очередь уверен, что украинское военное командование уже давно владеет этой информацией.

"В современном мире ничего нельзя скрыть, тем более такие большие защитные сооружения. Спутники, особенно военные, все видят. Если эти снимки сейчас есть в открытом доступе, это значит, что у ВСУ, у нашего политического руководства они были уже задолго до этого ", — комментирует он.

Враг это прекрасно понимает, но это ни на что не влияет, потому что захватчики не могут просто взять и перестроить свою систему траншей и окопов, подчеркивает Ступак.

Кроме того, у россиян также есть данные относительно наших укреплений, добавляет эксперт. По его словам, весь вопрос в том, кто как сможет использовать эту информацию.

"Есть фраза "адаптуйся или умри", и вот она очень точная в этой ситуации. Адаптируйся, маневрируй, не сиди на одной позиции. Это формула, позволяющая ВСУ сдерживать врага, а сейчас и наступать", — говорит Ступак.

Российскую систему обороны эксперт сравнивает с прилегающими друг к другу кирпичами, между которыми все равно остаются пробелы. Вот именно эти "пустые места" разыскивают украинские военные, чтобы прорвать оборону РФ.

"Одно российское подразделение может занимать территорию шириной, например, в 40 км, а дальше "пробел", после которого расположено еще одно подразделение врага. Это значит, что наши силы будут бить не "в лоб", а как раз находить такие слабые места", – объясняет Ступак.

Кроме того, ВСУ сейчас пытаются привлечь внимание врага на отдельных участках, чтобы они раскрыли свои позиции, показали расположение противотанковых комплексов.

"Зубы дракона" — это ерунда"

Если минные поля или противотанковые ракетные комплексы представляют реальную угрозу для украинских сил, то те же железобетонные конструкции, широко известные под названием "зубы дракона", Ступак называет "ерундой".

"Это просто бетонные сооружения, они никак не закреплены, россияне их побросали на землю и надеются, что они нас остановят. Но у наших военных есть специальные устройства на танках, немного напоминающие бульдозер, так вот они расталкивают эти "зубы" в разные стороны, — и техника продвигается дальше", — комментирует эксперт.

При этом он отмечает, что главная задача для украинских военных — не останавливаться. Иначе они могут оказаться под прицельным огнем врага.

Напомним, морпехи ВСУ отразили встречную атаку врага в освобожденном Сторожевом Донецкой области.