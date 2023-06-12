Потеря Leopard 2 и Bradley стоят того: почему ВСУ бросают в бой современную технику, – Forbes

На юге Украины оккупанты сосредоточили около 10 тысяч бойцов, ударные вертолеты и дроны-камикадзе. Враг пытается не дать ВСУ выйти на Токмак.

Украинская армия отправляет с начала контрнаступления лучшие танки Leopard 2A6 и БМП Bradley M2A3. Известно, что военные потеряли часть западной техники. Однако в Forbes отмечают, что цель, которую ставят перед собой в Украине, стоит того.

Прошла около недели, как украинские военные начали определенные наступательные действия на фронте. Боевые действия активизировались в Запорожской и Луганской областях. В Минобороны Великобритании отмечали, что украинские военные достигли значительного прогресса на некоторых участках фронта, в других же прогресс был более медленным.

В издании утверждают, что самая сложная ось – это Орехов-Малая Токмачка-Токмак. Однако в то же время она может быть самой выгодной. Если ВСУ смогут прорваться через окопы и укрепления и переправиться через реку Токмак, они получат прямую дорогу на Мелитополь. Освобождение Мелитополя отрежет оккупантов от сухопутного сообщения с Крымом, что также позволит расширить преимущество Украины для освобождения полуострова.

Отмечается, что российское войско в этом направлении состоит из 503-го, 291-го, 70-го и 429-го мотострелковых полков, а также разнообразных батальонов наемников и резервы. На передовой находится до 10 000 оккупантов и сотни единиц техники, пишут в издании.

Поэтому 33-я механизированная бригада и 47-я штурмовая бригада ВСУ столкнулись со значительным сопротивлением оккупантов. К тому же они сосредоточили на направлении ударные вертолеты и дроны-камикадзе. В сумме это привело к потерям в технике, однако личный состав, вероятно, понес небольшие потери. Западная техника обосновывает свою надежность.

Напомним, 12 июня в сети показали, как украинские военные применяют танки Leopard 2A6 на поле битвы в Запорожском направлении.

7 июня СМИ писали, что украинские военные получили для германских танков современные бронебойные снаряды DM51A1.