НАТО изучает опыт войны в Украине для разработки вертолетов следующего поколения

Мировые производители авиации изучают опыт того, как ВСУ и ВС РФ используют вертолеты Ми-8 на войне, чтобы найти подсказки об особенностях и тактиках. Их учтут для своих разработок.

Пока некоторые страны НАТО готовятся к созданию нового военного вертолета, производители активно изучают российско-украинскую войну, чтобы найти подсказки об особенностях и тактиках применения. Об этом сообщает Defense News.

Полномасштабная война в Украине показала, что не только авиация является решающим фактором на войне, но и то, как ее используют летчики. Как РФ, так и Украина летают в основном на советских вертолетах по типу Ми-8 1960-х годов. РФ использовала авиацию днем и на больших высотах, что делало ее легкой целью для ВСУ. Украина в свою очередь применяла Ми-8 ночью или ранним утром на сверхмалых высотах.

"Один из уроков Украины для всех состоит в том, что то, как вы управляете своими системами, своим оружием, своим транспортным средством, может быть более решающим, чем само транспортное средство", — заявил главный технический директор Airbus Helicopters Стефан Томе.

Он добавил, что клиенты компании переоценивают, как использовать оборудование с максимальной эффективностью. Сейчас Европа хочет получить новый вертолет в следующем десятилетии. Уроки войны в Украине приведут к изменениям отрасли.

Планируемый вертолет NGRC предназначен для помощи союзникам в миссиях, включающих ввод и вывод сил ССО, транспортировку малого и среднего груза, а также войск на поле боя. В июне 2022 года 6 стран подписали меморандум о взаимопонимании. Великобритания, Италия, Греция, Франция, Нидерланды и Германия согласились выделить 28 млн долларов для разработки концепции нового вертолета. В июне к ним должна присоединиться Канада.

Среди основных требований к вертолету выделяют:

возможность создания беспилотной версии;

запас хода — 1650 км;

грузоподъемность – от 10 до 17 тонн.

Напомним, 18 мая 12-я бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко показала применение вертолетов Ми-8.

31 мая СМИ показали использование вертолета Bell 427, изъятого у Виктора Медведчука. Его передали ГУР МО.