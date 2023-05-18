"Охотники вышли на охоту": 12 бригада применяет Ми-8 против ВС РФ (видео)

Пилоты Ми-8 Воздушных сил ВСУ успешно выполнили боевое задание и вернулись на базу.

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12 отдельная бригада армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко применяет вертолеты Ми-8. В пресс-службе показали их работу.

На видео можно увидеть, как украинские вертолеты взмыли в небо. Пара вертолетов отправилась выполнять боевое задание.

"Охотники вышли на охоту", – говорится в сообщении.

Пилоты выстреляли боекомплект по целям ВС РФ и вернулись на базу. Результаты вылета в подразделении не сообщили.

Популярность Ми-8 в мире

Вертолет Ми-8 советского производства считается одним из самых массовых в мире. Выпущено в общей сложности более 12 тысяч единиц авиасуден этого типа. Советский многоцелевой вертолет был разработан еще в 1960-х годах, но он используется и по сей день. Авиационная техника способна выполнять боевые задачи в разных условиях и в зависимости от комплектации. Вертолет применяют при транспортировке грузов и особого состава, а также для участия в штурмовых операциях.

Напомним, 8 мая "Военный курьер" сообщил, что из Загреба в Украину прилетели 9 вертолетов Ми-8, которые обещала Хорватия. В наше государство эта техника прилетела якобы через Польшу. В общей сложности могли прибыть 9 вертолетов Ми-8, которые правительство Хорватии решило отправить еще в прошлом году. В сообщении отмечалось, что в ближайшее время еще пять таких авиасудов Воздушные силы ВСУ ожидают. Они якобы прибудут по наземному пути.

Также 13 апреля летчики ВСУ оценили британские вертолеты Sea King. Украинские ВМС получили два из трех анонсированных бортов. Один из вертолетов принимал участие в войне на Фолклендских островах, однако, несмотря на возраст, эффективно выполняет все задачи. Королевские ВВС Великобритании списали Sea King пару лет назад. Украинский экипаж заявил, что это практичный, надежный вертолет, хорошо управляемый.