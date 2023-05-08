Из Загреба в Украину прилетели 9 вертолетов Ми-8, которые обещала Хорватия – СМИ (фото)

В Украину через Польшу могли прибыть 9 вертолетов Ми-8, которые правительство Хорватии решило отправить еще в прошлом году.

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На территорию Украины прибыли 9 вертолетов Ми-8, обещанных ранее властями Хорватии. Об этом информирует 8 мая "Військовий кур'єр".

Вертолеты вроде бы не транспортировали, а прилетели из Хорватии через Польшу. В наше государство первая партия Ми-8 была отправлена 5 мая. В ближайшее время еще пять таких авиасудов Воздушные силы ВСУ ожидают. Они якобы прибудут по наземному пути.

Ми-8 в Украине Фото: Військовий кур'єр

Ми-8 в Украине Фото: Військовий кур'єр

В конце прошлого года, как сообщает издание, правительство Хорватии окончательно приняло решение передать украинским войскам 14 своих вертолетов Ми-8 советского производства. Министр обороны Хорватии Марио Баножич заявлял, что вертолеты вскоре отправятся в Украину, но точные сроки поставки техники не были известны.

Популярность Ми-8 в мире

Вертолет Ми-8 – один из самых массовых. Выпущено более 12 тысяч единиц этой техники. Советский многоцелевой вертолет был разработан в 1960-х годах. Он способен выполнять различные боевые задачи в зависимости от комплектации – от транспортировки грузов и особого состава до участия в штурмовых операциях. Вместо Ми-8, переданных Украине, Хорватия получит от США вертолеты Black Hawk. Вертолет Ми-8 является мировым рекордсменом по количеству модификаций.

Напомним, Украине 14 апреля передали вертолет Sea King, которым управлял принц Эндрю. Вертолеты такого типа позволят Воздушным силам Украины выполнять жизненно важные поисково-спасательные миссии, которые очень важны, несмотря на то, что им более 40 лет и они принимали участие в войне за Фолклендские острова в 1982 году. Ни одно авиа судно, как утверждали британские военные, не могло летать из-за плохой погоды, а Sea King успешно справился с задачей. Вертолеты Sea King, снятые с эксплуатации Королевскими ВМС несколько лет назад. Несмотря на их возраст, украинские военные положительно отреагировали на поставку этой техники.