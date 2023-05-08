Із Загреба до України прилетіли 9 гелікоптерів Мі-8, які обіцяла Хорватія, – ЗМІ (фото)

До України через Польщу могли прибути 9 гелікоптерів Мі-8, які уряд Хорватії вирішив відправити ще у минулому році.

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На територію України прибули 9 гелікоптерів Мі-8, обіцяних раніше владою Хорватії. Про це інформує 8 травня "Військовий кур'єр".

Вертольоти начебто не транспортували, а прилетіли з Хорватії через Польщу. До нашої держави першу партію Мі-8 було відправлено 5 травня. Найближчим часом ще п'ять таких авіасуден Повітряні сили ЗСУ очікують. Вони нібито прибудуть наземним шляхом.

Мі-8 в Україні Фото: Військовий кур'єр

Мі-8 в Україні Фото: Військовий кур'єр

У кінці минулого року, як повідомляє видання, уряд Хорватії остаточно ухвалив рішення передати українським військам 14 своїх гелікоптерів Мі-8 радянського виробництва. Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич заявляв, що гелікоптери незабаром відправляться до України, але точні терміни постачання техніки не були відомі.

Популярність Мі-8 у світі

Гелікоптер Мі-8 – один із наймасовіших. Випущено загалом понад 12 тисяч одиниць цієї техніки. Радянський багатоцільовий вертоліт розробили у 1960-х роках. Він здатен виконувати різноманітні бойові задачі в залежності від комплектації – від транспортування вантажів та особливого складу, до участі в штурмових операціях. Замість Мі-8, переданих Україні, Хорватія отримає від США гелікоптери Black Hawk. Вертоліт Мі-8 є світовим рекордсменом за кількістю модифікацій.

Нагадаємо, Україні 14 квітня передали гелікоптер Sea King, яким кермував принц Ендрю. Вертольоти такого типу дозволять Повітряним силам України виконувати життєво важливі пошуково-рятувальні місії, які дуже важливі, попри те, що їм понад 40 років і вони брали участь у війні за Фолклендські острови у 1982 році. Жодне інше авіа судно, як стверджували британські військові, не могло літати через погану погоду, а Sea King успішно впорався із завданням. Гелікоптери Sea King, зняті з експлуатації Королівськими ВМС кілька років тому. Попри їхній вік, українські військові позитивно відреагували на постачання цієї техніки.