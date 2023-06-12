Затронет миллиард человек: украинцам рассказали, что будет после взрыва на ЗАЭС (видео)

Григорий Плачков объяснил, что самую большую опасность представляет пруд-охладитель на ЗАЭС, который в скором времени перестанет наполняться новой водой из-за падения ее уровня в Каховском водохранилище.

Техногенная катастрофа, которая может произойти на оккупированной ВС РФ Запорожской АЭС в Энергодаре затронет 40 стран мира. Такой прогноз озвучил экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в эфире телеканала "Эспрессо" в понедельник, 12 июня.

По словам эксперта, наихудший вариант ожидает Украину и другие страны мира в том случае, когда пруд-охладитель больше не будет регулярно наполняться водой. В таком случае сначала начнет плавиться топливо, а затем и активная зона ядерного реактора.

"Апокалиптический сценарий, который может быть на ЗАЭС, — это плавление активных зон реактора. В худшем случае, если не хватит электроэнергии и воды, то начнет плавиться топливо, а затем начнет плавиться активная зона реактора", — сказал Плачков.

Эксперт также рассказал о том, что авария, которая может произойти на оккупированной российскими военными атомной электростанции, затронет один миллиард человек. Более того: в первую очередь пострадает сама Россия и ее население.

Напомним, 12 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что организация обеспокоена уровнем воды на Запорожской АЭС. Уровень воды на Запорожской ТЭС, которая находится под контролем российских войск, оценивался в 11,27 метра по сравнению с почти 17 метрами до разрушения оккупантами дамбы.

А 8 июня стало известно, что НАТО разработала планы на случай различных событий, связанных с полномасштабной войной в Украине, включая возможный ядерный инцидент на Запорожской атомной электростанции, которая находится под оккупацией Россией.