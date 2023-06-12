"Десяток – 170 грн": Минобороны закупало яйца для ВСУ по 17 грн, — Госаудитслужба

По словам главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой, в условиях военного положения поставщики также требовали гарантий в виде 100% авансирования. Теперь же фиксируется "бешеная" дебиторская задолженность.

В Госаудитслужбе подтвердили, что Минобороны Украины действительно закупало для украинских защитников яйца по 17 грн за штуку. Об этом в интервью "Главкому" сообщила руководитель ведомства Алла Басалаева.

"Да, покупали по 17 грн за штуку. Десяток – 170 грн", — сообщила Басалаева.

По ее словам, формирование заказов согласно каталогу упрощает закупку продуктов для военнослужащих, вместе с тем при этом есть возможность для манипуляций с ценами, стоимостью логистики, загрузки, разгрузки и пр.

Аудит расходов оборонного ведомства был непростым — зафиксировано множество нарушений. Но акт секретный, и потому подробностей немного.

По итогам проверок инициировали немало расследований, но их детали — тоже следственная тайна.

В условиях военного положения поставщики требовали гарантий в виде 100% авансирования.

"Скажу лишь, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность — 100% авансирования договоров", — сказала глава Госаудитслужбы, упомянув также о злоупотреблениях со стороны контрагентов — нерезидентов.

Некоторые контрагенты были добросовестными и поставляли продукты своевременно — речь идет о вещевом обеспечении и оружии.

Минобороны потеряло 250 млн грн на разнице курсов валют

Более того, когда в ряде случаев товар не поставлялся вовремя, и украинская сторона требовала возврата платежа, платеж возвращался за вычетом разницы в валютных курсах, "потому что доллар в апреле и сентябре — это уже другой доллар".

Поставлялась также некачественная экипировка — простреливаемые бронежилеты и каски. Этот товар лежит на складах, за него уплачены 100% стоимости, а вернуть уже некому.

Басалаева уточнила, что некачественного товара немного, но это все же "формирует дыру в бюджете".

Напомним, что крупные зарплаты служат идеальным прикрытием коррупции. Журналист Сергей Лямец рассказал о том, как украинские чиновники скрывают доходы, нажитые нечестным путем.

Также сообщалось, что летом будут меняться цены в Украине: мясо подорожает, а яйца — подешевеют.