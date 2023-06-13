Уничтожили около 4 вражеских рот: ВСУ успешно наступают на Таврическом направлении, — штаб

В результате выполнения огневых задач было уничтожено и повреждено 25 единиц военной техники противника. Силы обороны также нанесли удары по складам боеприпасов ВС РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления успешно выполнили 1 431 огневую задачу. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", — говорится в сообщении.

Тарнавский также сообщил, что в результате выполнения огневых задач было уничтожено и повреждено 25 единиц военной техники противника. Среди них были 6 танков, 5 БМП, МТЛБ, гаубица 2С19 "Мста-С" и несколько автомобилей военной техники.

Кроме того, были успешно уничтожены вражеские склады с боеприпасами.

Контрнаступление ВСУ на Таврическом направлении продолжается

Напомним, что 11 июня спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что ВС РФ взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы возле села Новодаровка Пологовского района Запорожской области. На Таврическом направлении украинские защитники перешли от обороны к наступлению, и уже есть первые результаты в виде освобождения Благодатного и продвижения на Урожайное.

А в конце мая президент Украины Владимир Зеленский приезжал на линию обороны Угледар — Марьинка, чтобы поздравить и наградить украинских военных, которые продолжают бороться с российской агрессией.