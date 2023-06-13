Польша, Германия и Франция пообещали быть рядом с Украиной до гарантий безопасности, — FT

Анонимные чиновники утверждают, что помощь стран Альянса должна быть достаточной, чтобы не допустить повторение российской агрессии. Отдельного внимания стоит пункт обеспечения суверенного будущего для Украины.

Франция, Германия и Польша собираются поддержать Украину, пока решается вопрос гарантий безопасности от российской агрессии. Об этом сообщает издание Financial Time 13 июня.

Отмечается, что вопрос гарантий безопасности направлен не только на укрепление обороны Украины и ВСУ, но и на обеспечение суверенного будущего Киева.

Вечером 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда провели встречу в Елисейском дворце, где единогласно выразили свою поддержку Украине, которая начала контрнаступление.

"Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется. Мы должны сделать так, чтобы Россия не только не выиграла эту неудачную кампанию, но и никогда не смогла бы повторить ее", — сообщил президент Франции.

Отдельно в издании отметили, что обсуждение гарантий безопасности ведутся странами Запада вместе с Украиной и там конкретно оговорен пункт о том, что Киев не получит приглашение в НАТО пока продолжается война, однако вместо этого предложены срок и помощь для отражения российской агрессии.

Некоторые официальные лица признают, что обязательство НАТО о взаимной обороне по Статье 5 могут стать главной гарантией безопасности.

Анонимные источники также утверждает, что тема гарантий безопасности в большей степени основана на обещаниях, которые должны взять на себя США, Великобритания, Франция и Германия.

"Что важно в (обсуждении, — ред.) гарантий безопасности, так это то, что они должны быть предоставлены странами, которые, по сути, могут их поддержать. Конечно, эти временные договоренности оправданы, по крайней мере, до тех пор, пока идет война, но не могут продаваться взамен полноправного членства", — говорится в сообщении.

Пока что непонятно, какие именно юридические или же политические обязательства будут у выше перечисленных стран. Существует высокая вероятность того, что первые предложения поступят Украине во время встречи министров обороны в Бельгии.

"Это будет вопрос всех союзников, которые хотят и могут в долгосрочной перспективе взять на себя обязательства в пользу безопасности Украины. Гарантии безопасности должны быть максимально надежными и иметь как прямое, так и сдерживающее воздействие на Россию", — заявил чиновник из Франции.

Напомним, 12 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что наступление Украины продлится несколько недель или месяцев. Также он отметил "превосходство" украинского военного командования в плане тактики и организованности.