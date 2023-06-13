"На одного Викинга стало больше": украинский пилот объявил о пополнении в семье

Пилот армейского вертолета Ми-24 с позывным "Викинг" рассказал в своих социальных сетях, что его супруга Анастасия родила сына.

Во вторник, 13 июня, стало известно о пополнении в семье одного из украинских летчиков. Пилот вертолета Ми-24 11-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ с позывным "Викинг" рассказал об этом в своем Telegram-канале.

"На одного Викинга стало больше", — говорится в сообщении.

Пилота "Викинг" объявил о рождении сына

В комментариях под известием пользователи поздравили летчика с рождением ребенка и пожелали здоровья новорожденному.

После этого на канале появился пост с благодарностью за поздравления.

"Всем спасибо за поздравления! Берегите себя все, и верим именно сейчас в ПВО. Слава Нации", — написал он.

Пост пилота "Викинга"

В одном из недавних телеэфиров "Викинг" появился вместе со своей женой Анастасией. На тот момент она была на девятом месяце беременности и готовилась к родам.

Пилот "Викинг" и его жена Анастасия

Напомним, 5 июня стало известно, что первые группы украинских пилотов уже отправилась на обучение в Великобританию. По словам главы правительства премьера-министра Украины Дениса Шмыгаля, пилоты в ближайшее время начнут обучение по управлению западными истребителями, которые вскоре будут отправлены союзниками в качестве помощи для ВСУ.

Также 30 мая сообщалось, что глава Минобороны Алексей Резников считает, что ФРГ может дать Украине истребители Eurofighter. ВСУ нужно 120 истребителей, в основном речь идет о F-16, однако немецкие и шведские самолеты нам тоже нужны.