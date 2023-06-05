Украинские пилоты отправились в Британию на обучение, — Шмыгаль (видео)

Первые группы летчиков скоро начнут тренироваться на истребителях, которые союзники передадут на нужды ВСУ.

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Первые группы украинских пилотов уже отправилась на обучение в Великобританию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 июня.

По словам главы правительства, первые группы в ближайшее время прибудут в Великобританию и начнут обучение по управлению западными истребителями, которые вскоре будут отправлены союзниками в качестве помощи для ВСУ.

Денис Шмыгаль также отметил, что провел встречу с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли, где им удалось обсудить оружейную поддержку, восстановление страны, а также интеграцию в НАТО.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", — говорится в сообщении.

Украинские военные, продолжил премьер-министр, практически перестроились на поле боя на стандарты НАТО, поэтому на июльском саммите в Вильнюсе Киев хочет услышать о своем будущем в Альянсе.

А вот британского министра Денис Шмыгаль призвал усилить давление на Российскую Федерацию. В первую очередь речь про международные санкции, в том числе на экспорт товаров двойного назначения.

"Приветствуем участие Британии в быстром восстановлении. В частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Надеемся на скорую разработку компенсационного механизма. Россия должна заплатить за все разрушенное", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая сообщалось, что глава Минобороны Алексей Резников считает, что ФРГ может дать Украине истребители Eurofighter. ВСУ нужно 120 истребителей, в основном речь идет о F-16, однако немецкие и шведские самолеты нам тоже нужны.