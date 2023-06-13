Воины 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили склад боеприпасов РФ (видео)

Украинские войска постепенно оставляют российских захватчиков без боеприпасов.

Бойцы 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили склад боеприпасов российских войск. Об этом сообщили в Facebook подразделения.

На видео украинские защитники используют беспилотник. Потом попадание в объект дает результат, а склад начинает дымить. Детонация боеприпасов ускорила уничтожение.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи, но наш любимый — как горит оккупант и его металлолом", — говорится в сообщении.

Дроны ВСУ в войне с Россией

Беспилотники ВСУ эффектно уничтожили российскую БМП под Авдеевкой. Украинским воинам понадобилось 15 гранат, чтобы разбомбить и сжечь вражескую боевую машину. Им понадобилось такое количество вооружения, чтобы вражеская бронетехника получила критические повреждения и вспыхнула.

Дроны-камикадзе ВСУ 1 июня взорвали российские минометы. Двумя точными ударами операторы беспилотной техники ликвидировали вооружение оккупантов, использовав последние ударные беспилотники из своего арсенала. Их работу поддержали в дальнейшем украинские артиллеристы. ВСУ атаковали хранилище нефтепродуктов, которыми пользовались россияне. Артиллерийские снаряды повредили трубы, из которых вспыхнуло топливо.

Также дроны массово атаковали комплексы наблюдения, средства РЭБ и РЭР в России. Российское оборудование очень мешает украинским военным действовать рядом с границей, но его эффективно отключили с помощью беспилотников. Подразделения СБУ на границе Украины и России получили записи с камер дронов, запущенных "неизвестными патриотами Белгородщины".

Напомним, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ уничтожили вражескую БМП с помощью трофейного ПТРК "Корнет". Бригада, которая была создана и прошла согласование в 2022 году, сумела показать эффективные результаты в противодействии захватчикам.