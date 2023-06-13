"Ройте окопы и убивайте россиян": Резников рассказал, как Киев "выбил" военную помощь у Запада

По словам министра обороны, западные партнеры в начале вторжения РФ не были готовы передать Украине даже ПЗРК, переубедить их смогли действия бойцов ВСУ, достойно отражавших атаки врага.

В самом начале российского вторжения в Украину западные страны не готовы были передать Киеву свое оружие, пока ВСУ не показали, как достойно могут сдерживать натиск врага. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью изданию Foreign Affairs.

По его словам, в начале вторжения РФ, Украина просила у западных союзников стингеры, однако на тот момент получила ответ: "Нет, копайте окопы и убивайте как можно больше россиян, пока все не закончилось".

"Тогда люди думали, что наша победа невозможна. Но, по мере того, как украинские силы держались и продолжали сражаться, США, европейские страны и другие союзники Украины в конечном итоге поставили широкий спектр все более совершенного оружия. Пришли ЗРК Stinger, HIMARS и Patriot, которые, как я наблюдал, сбивали якобы неудержимые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал"", — рассказал Резников журналисту издания.

На текущий момент, по его словам, у Киева в арсенале есть боевые машины M1 Abrams, Stryker, M2 Bradley, танки Leopard разных модификаций и многое другое.

На вопрос журналиста, на какой стадии войны сейчас находится Украина, министр обороны ответил: "Ближе к концу первого тайма. А во второй тайм они выйдут горячими (украинские военные накануне контрнаступления — ред.).

Напомним, в середине мая британский аналитик предположил, что Европа вряд ли сможет поддерживать текущий уровень военной помощи Украине, поскольку правительства европейских стран не смогли изменить свою промышленность для удовлетворения потребностей ВСУ на фронте.

Также напомним, что в апреле военный эксперт Олег Жданов рассказал для чего западные партнеры обеспечивают Украину оружием, которое позволяет сдерживать российскую армию, но не разгромить ее.