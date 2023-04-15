"Свои интересы": эксперт раскрыл, почему Запад сдерживает поставки оружия Украине

США стремятся полностью истощить боевой потенциал России, чтобы вызвать коллапс ее оборонной системы.

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Западные партнеры обеспечивают Украину оружием, которое позволяет сдерживать российскую армию, но не разгромить ее. Военный эксперт Олег Жданов в комментарии агентству "УНІАН" объяснил, почему союзники ограничивают помощь украинцам.

По его словам, Запад поддерживает Украину, которая является главной действующей силой в войне с Россией, но при этом преследуют собственные интересы и навязывают свой сценарий. К примеру, США стремятся максимально ослабить РФ, заставляя тратить как можно больше ресурсов.

"А как можно максимально ослабить РФ? Надо перебить их армию, чем мы сейчас, кстати, и занимаемся. Мы фактически снижаем боевые потенциалы российской армии, мы доводим ее до состояния краха", – подчеркнул Олег Жданов.

Эксперт считает, что Вашингтон умышленно позволяет России во главе с Владимиром Путиным использовать весь потенциал страны, пока он окончательно не исчерпается. Тогда в системе обороны агрессора наступит коллапс, и Вооруженные силы Украины смогут окончательно разгромить оккупантов в боях.

"Путину уже будет просто нечего выставить на поле боя — вот тогда будет наша победа", — подытожил Олег Жданов.

Пока же Украина вынуждена воевать, используя те возможности, которые ей предоставляют союзники. При этом украинцам следует извлечь из войны важный исторический урок: тот, кто не хочет кормить собственную армию, будет кормить чужую.

Ранее писали, что США планируют передать Украине больше танков Abrams и БМП Bradley Украине. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, польские власти сделают все возможное для военной помощи и уже уговаривают американцев увеличить поставки.

Появилась информация, что США пока не собираются использовать ленд-лиз для Украины. Как объяснили американские чиновники, страна хочет первым делом предоставить всю возможную безвозмездную помощь, за которую украинцам потом не придется платить.