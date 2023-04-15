"Свої інтереси": експерт розкрив, чому Захід стримує постачання зброї Україні

США прагнуть повністю виснажити бойовий потенціал Росії, щоб викликати колапс її оборонної системи.

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Західні партнери забезпечують Україну зброєю, яка дозволяє стримувати російську армію, але не розгромити її. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі агентству УНІАН пояснив, чому союзники обмежують допомогу українцям.

За його словами, Захід підтримує Україну, яка є головною чинною силою у війні з Росією, але при цьому переслідують власні інтереси та нав'язують свій сценарій. Наприклад, США прагнуть максимально послабити РФ, змушуючи витрачати якнайбільше ресурсів.

"А як можна максимально послабити РФ? Треба перебити їхню армію, чим ми зараз, до речі, і займаємося. Ми фактично знижуємо бойові потенціали російської армії, ми доводимо її до стану краху", — наголосив Олег Жданов.

Експерт вважає, що Вашингтон навмисне дозволяє Росії на чолі з Володимиром Путіним використати весь потенціал країни, доки він остаточно не вичерпається. Тоді в системі оборони агресора настане колапс і Збройні сили України зможуть остаточно розгромити окупантів у боях.

"Путіну вже просто нічого виставити на полі бою — ось тоді буде наша перемога", — підсумував Олег Жданов.

Поки що ж Україна змушена воювати, використавши ті можливості, які їй надають союзники. Водночас українцям слід винести з війни важливий історичний урок: той, хто не хоче годувати власну армію, годуватиме чужу.

Раніше писали, що США планують передати Україні більше танків Abrams та БМП Bradley Україні. За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, польська влада зробить усе можливе для воєнної допомоги та вже вмовляє американців збільшити постачання.

З'явилася інформація, що США поки що не збираються використовувати ленд-ліз для України. Як пояснили американські чиновники, країна хоче насамперед надати всю можливу безоплатну допомогу, за яку українцям потім не доведеться платити.