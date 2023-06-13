Коллаборанты и россияне массово уезжают с севера Крыма, – "Атеш"

По информации партизан, на севере временно оккупированного полуострова также усилили проверки документов и транспортных средств, а силовиков отзывают из отпусков.

Российские оккупанты и местные коллаборанты уезжают с севера Крыма. Первые направляются вглубь полуострова, вторые – в Ройскую Федерацию. Об этом движение "Атеш" проинформировало в своем Telegram-канале.

Отмечается, что представители оккупационной администрации Армянска переместились вглубь Крыма. А "понаехавшие россияне" выезжают из северных районов полуострова "к себе на болота". Особенно это заметно в Армянске и Джанкое.

Кроме того, сообщается, что "правоохранительные органы" оккупантов усиливают в Крыму контрразведывательную деятельность: значительно чаще стали проверять документы и автомобили, особенно в указанных выше населенных пунктах.

Силовиков сейчас отзывают из отпусков и не отпускают на пенсию.

"Из вышеизложенной информации можно заключить, что рашисты явно встревожились движением войск на юге Украины и готовятся к обороне, ищут диверсантов и предателей", – говорится в публикации.

Напомним, 12 июня журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на Тарханкутском полуострове в Крыму была повреждена радиолокационная станция, важная для российских оккупантов. Частично разрушенная РЛС ранее позволяла оккупантам контролировать все южное побережье Украины и значительную часть акватории Черного моря.

В этот же день в пресс-службе ГУР МО Украины заявили, что во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне начали готовить очередную провокацию. Также началась подготовка к эвакуации представителей "власти" и местных жителей.