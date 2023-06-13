Война в Украине: кого точно не мобилизуют в ряды ВСУ (список)

ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает исключения для "забронированных" украинцев, членов семей военных, уже проходящих службу в рядах ВСУ, а также для родителей, которые воспитывают детей с определенными диагнозами.

В Украине в связи с боевыми действиями продолжается всеобщая мобилизация. Однако есть категории людей, которых не призовут в ВС Украины, говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Этот документ содержит исчерпывающий перечень военнообязанных, не подлежащих призыву.

Мобилизация в Украине 2023: кого не призовут в ряды ВСУ

К категориям людей, которые не подлежат мобилизации, относятся "забронированные" лица. В эту категорию входят руководители и высококлассные специалисты; находящиеся на службе в органах МВД, пожарной службе, в УИС и органах по контролю за оборотом наркосредств.

Также призыву в ряды Вооруженных сил Украины не подлежат лица с инвалидностью.

Сюда же входят мужчины и женщины, временно непригодны к службе по состоянию здоровья. Однако в этом случае потребуется предъявить заключение военно-врачебной комиссии, которое выдается на срок до шести месяцев.

Подлежат ли мобилизации в Украине родители детей

Закон, который регулирует призов в ряды ВСУ в 2023 году, содержит перечень украинцев-родителей детей, не подлежащих мобилизации.

В первую очередь это женщины и мужчины, у которых трое и более детей младше 18 лет.

Также от мобилизации освобождаются женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка или нескольких детей в возрасте до 18 лет.

Призыву в Вооруженные силы не подлежат и женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Это касается также родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Родителей, которые воспитывают больного ребенка, тоже не могут мобилизировать. Но это касается только тех украинцев, у которых ребенок (дети) имеют следующие диагнозы:

поражение нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкология;

психические расстройства;

сахарный диабет I типа.

Кто еще не подлежит мобилизации в 2023 году

Это касается в первую очередь усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Под всеобщую мобилизацию не подпадают также военнообязанные, которые ухаживают за больной женой (супругом), ребенком или родителями, а также если имеют жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или если у родителей имеют инвалидность I или II группы.

От мобилизации освобождены и опекуны людей с инвалидностью.

Кого из членов семей силовиков и военных не призовут в ВСУ

В Украине не могут мобилизовать супругов (супруг) военнослужащих, которые уже проходят военную службу.

Действие этого пункта закона распространяется также на женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны.

Призыву не подлежат и сами силовики, среди которых работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, службы спецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, БЭБ, НАБУ, ДБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны.

Их могут призвать в ряды ВСУ только в том, случае, если они сами изъявят желание.

Мобилизация студентов и преподавателей в Украине в 2023 году

В Украине точно не призовут в ряды ВС даже во время военного положения студентов, аспирантов и докторантов дневной формы обучения. Это касается также педагогов и научных сотрудников.

Напомним, 13 июня Фокус писал о том, что в Ровно вручили повестку ребенку. Абсурд ситуации заключался в тому, что отец мальчика и так служит в ВСУ с марта прошлого года. Поэтому адвокат рассказал журналистам и о других серьезных аспектах в этом вопросе, указывающие на нарушение законодательства.

А 12 июня спикер Львовского областного ТЦКСП Мария Левко пояснила, что в условиях продолжающейся всеобщей мобилизации в Украине повестку могут вручить лично в руки и практически в любом месте — будь то на улице, блокпосту, по месту жительства или работы.