"Пылится в ангарах": у Зеленского призвали передать Украине современную военную технику

По словам советника ОП Михаила Подоляка, Россия является главной доктринальной угрозой для Европы. Поле боя сейчас находится в Украине, поэтому военную технику стоит отправить ей.

На складах Европы пылится большое количество современной военной техники, которую никто не собирается использовать. Ее можно передать Украине, так как она нужнее на фронте. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter.

По его словам, российская агрессия против Украины стала отличной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться. Они смогли отдать устаревшую военную технику, чтобы получить новую.

"Сегодня ангары многих стран наполнены современной военной техникой, покрытой пылью и не планируемой к использованию", — отметил Подоляк.

По словам советника главы ОП, Россия является главной доктринальной угрозой для Европы. Поле боя сейчас находится в Украине, поэтому военную технику стоит отправить ей.

"С кем в XXI веке вы еще планируете воевать на этом континенте? Не лучше ли передать как можно больше оружия прямо на поле боя и "умиротворить" агрессора здесь и сейчас?" — спросил Подоляк.

Михаил Подоляк призвал передать военную технику Фото: Скриншот

Напомним, что еще 9 июня Подоляк сформулировал аксиому вступления Украины в НАТО. Он заявил, что Украина сможет вступить в Альянс лишь после завершения войны с Россией. До победы наша страна получит военную поддержку в виде поставок вооружения "натовского" стандарта.

Кроме того, в тот же день у Зеленского раскритиковали ООН за заявление о подрыве Каховской ГЭС. По словам советника ОП Михаила Подоляка, очень странно, что для чиновника ООН обстоятельства подрыва Каховской ГЭС непонятны. Россияне унижают международное право и Устав организации.