Прилеты по России: Путин заявил о создании "санитарной зоны" в Украине (видео)

Российский диктатор думает как решить вопрос со взрывами в РФ. Атаки беспилотниками, по его мнению, можно решить по сценарию в Сирии.

Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов. Об этом сказал 13 июня президент России Владимир Путин на встрече с российскими военкорами.

"Если прилеты на территорию РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине санитарной зоны, чтобы они не могли достать нас", — заявил российский диктатор.

По словам Путина, идея создания "санитарной зоны" в Украине есть, но это не значит, что ее реализуют уже завтра. Глава Кремля не уточнил, что имеется в виду под понятием "санитарная зона" и как ее собираются вводить российские захватчики.

"Надо смотреть, как будет развиваться ситуация", — заметил он.

Отдельно Путин коснулся вопроса атаки беспилотниками по территории России.

"Такое было в Сирии — быстро научились бороться. Здесь тоже решаемая задача", — заключил он.

Напомним, что Владимир Путин 12 июня обвинил ВСУ в якобы атаках по жилым районам. По его словам, в таких действиях нет никакого военного смысла.

Президент РФ также говорил об "использовании Украины" странами Запада для раскачки ситуации внутри России. Путин сказал о "положительном настрое" России в отношении к другим странам СССР.