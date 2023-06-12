Путин не понял, для чего ВСУ якобы бомбят жилые кварталы (видео)

Президент России с бокалом игристого вина заявил, что Украина якобы бьет по гуманитарным объектам. По его словам, подобные действия не имеют военного смысла.

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Президент РФ Владимир Путин во время общения с лауреатами госпремий после вручения медалей в Кремле ко Дню России обвинил Украину в атаках по жилым районам. Лидер страны-агрессорки заявил, что не понимает, зачем наносить такие удары. Его слова передали в "РИА Новости" 12 июня.

"Я сейчас не буду говорить о причинах, о том, об этом, вдаваться в политические дебри. Но зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чем смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», — сказал Путин.

Как передает Фокус, в соцсетях публикуют видео из Кремля. На нем президент России стоит с бокалом игристого вина в руке и с легкой улыбкой убеждает собеседников, что ВСУ, несмотря на полное отсутствие смысла таких действий, бомбят жилые районы.

Напомним, 9 июня ВС РФ обстреляли Днепропетровскую область, в частности, трижды за сутки атаковали Никополь. В облсовете сообщили, что российским захватчикам удалось повредить частные дома и хозяйственные постройки.

В ночь на 10 июня вражеские войска атаковали Одессу БПЛА. В результате атаки ВС РФ в городе погибли три человека, еще 27 человек получили ранения.

Недавно, 11 июня, оккупанты обстреляли лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левобережья Херсонской области. По информации МВД, в результате атаки погибли трое мирных жителей.