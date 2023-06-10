ВС РФ атаковали Одессу ракетами и "Шахедами": количество пострадавших возросло (фото)

По данным ГСЧС, падение обломков на многоквартирный дом привело к пожару, во время ликвидации которого удалось спасти еще 12 гражданских.

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В Одессе, в результате попадания обломков БПЛА в жилую многоэтажку трое человек погибли, еще 27 получили ранения различной степени тяжести, включая троих детей. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Падение обломков привело к пожару. Во время ликвидации спасателям удалось спасти 12 граждан.

Как сообщил спикер главы Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук, в ночь на 10 июня Вооруженные силы России атаковали Одессу с помощью дронов-камикадзе иранского производства Shahed 136/131, а также с использованием ракет.

Спикер уточнил, что одна из вражеских ракет попала в побережье. От обломков и взрывной волны пострадали трое человек.

Украинская ПВО сбила все "Шахеды", которые летели на Одессу

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что все 8 БПЛА типа Shahed-131/136, выпущенные 10 июня ВС РФ по Одесской области, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, из-за ночной атаки российских беспилотников по Одессе 10 июня были ранены 12 человек. Парламентарий также сообщал о двоих погибших.