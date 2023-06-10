ВС РФ атаковали Одессу дронами Shahed: есть погибшие и раненые, – нардеп (видео)

По словам Алексея Гончаренко, в результате российского обстрела в одном из одесских жилых домов начался пожар, по меньшей мере двое людей погибло.

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В ночь на 10 июня Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Одесскую и Николаевскую области Украины иранскими беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

"В небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа", — говорится в сообщении.

В ОК также предупредили о возможном падении обломков, а также угрозе возгораний зданий и прочих объектов.

Заявление ОК "Юг"

Об атаке дронов по Одесской и Николаевской областях также написал в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, из-за российского обстрела в жилом доме Одессы начался пожар.

Кроме того, нардеп поделился видео с Telegram-канала "Думская", на котором можно увидеть воронку в земле возле многоквартирного дома в Одессе.

ВС РФ атаковали Одессу

По данным Гончаренко, в результате атаки ВС РФ по Одессе, по меньшей мере двое людей погибли, еще 12 — получили ранения.

Напомним, что утром 9 мая ВС РФ нанесли очередной ракетный удар по Харькову. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что россияне обстреляли окрестности города из комплекса С-300.

Мы также сообщали, что в результате падения обломков вражеской ракеты, сбитой над городом Звягель Житомирской области 9 июня, разрушено 4 дома, еще 30 получили повреждения. Один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, 9 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Под удар попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин. Повреждены семь частных жилых домов, одно предприятие, три хозяйственных сооружения и четыре линии электропередачи.