ЗС РФ атакували Одесу дронами Shahed: є загиблі та поранені, – нардеп (відео)

За словами Олексія Гончаренка, внаслідок російського обстрілу в одному з одеських житлових будинків почалася пожежа, щонайменше двоє людей загинуло.

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У ніч проти 10 червня Збройні сили Російської Федерації атакували Одеську та Миколаївську області України іранськими безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136/131. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"У небі над Одеською та Миколаївською областями йде бойова робота", — йдеться у повідомленні.

У ОК також попередили про можливе падіння уламків, а також загрозу загоряння будівель та інших об'єктів.

Заява ОК "Південь"

Про атаку дронів на Одещині та Миколаївщині також написав у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. За його словами, через російський обстріл у житловому будинку Одеси почалася пожежа.

Крім того, нардеп поділився відео з Telegram-каналу "Думська", на якому можна побачити вирву у землі біля багатоквартирного будинку в Одесі.

ЗС РФ атакували Одесу

За даними Гончаренка, внаслідок атаки ЗС РФ по Одесі, щонайменше двоє людей загинули, ще 12 — отримали поранення.

Нагадаємо, що вранці 9 травня ЗС РФ завдали чергового ракетного удару по Харкову. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що росіяни обстріляли околиці міста із комплексу С-300.

Ми також повідомляли, що внаслідок падіння уламків ворожої ракети, збитої над містом Звягель Житомирської області 9 червня, зруйновано 4 будинки, ще 30 отримали пошкодження. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення різного ступеня важкості.

Крім того, 9 червня, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікополь та населені пункти Марганецької та Мирівської громад. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, одне підприємство, три господарські споруди та чотири лінії електропередачі.