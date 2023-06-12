Путін не зрозумів, для чого ЗСУ нібито бомблять житлові квартали (відео)

Президент Росії з келихом ігристого вина заявив, що Україна нібито б’є по гуманітарних об’єктах. За його словами, такі дії не мають військового сенсу.

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Президент РФ Володимир Путін під час спілкування з лауреатами держпремій після вручення медалей у Кремлі до Дня Росії звинуватив Україну в атаках по житлових районах. Лідер країни-агресорки заявив, що не розуміє, навіщо завдавати таких ударів. Його слова передали у "РИА-Новости" 12 червня.

"Я зараз не говоритиму про причини, про те, про це, вдаватися в політичні нетрі. Але навіщо, прямо скажемо, противник б'є по житлових кварталах? Заради чого? Навіщо? У чому сенс? По гуманітарних об'єктах. Дивовижно просто. Військового сенсу немає жодного", — сказав Путін.

Як передає Фокус, в соцмережах публікують відео з Кремля. На ньому президент Росії стоїть з келихом ігристого вина в руці та з легкою посмішкою переконує співрозмовників, що ЗСУ попри повну відсутність сенсу таких дій бомблять житлові райони.

Нагадаємо, 9 червня ЗС РФ обстріляли Дніпропетровську область, зокрема, тричі за добу атакували Нікополь. У облраді повідомили, що російським загарбникам вдалося пошкодити приватні будинки та господарські споруди.

В ніч на 10 червня ворожі війська атакували Одесу БПЛА. Внаслідок атаки ЗС РФ у місті загинули троє людей, ще 27 осіб — отримали поранення.

Нещодавно, 11 червня, окупанти обстріляли човен з цивільними, що евакуювалися з лівобережжя Херсонської області. За інформацією МЗС, внаслідок атаки загинули троє мирних мешканців.