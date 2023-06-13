Бой за Макаровку: россияне попали в засаду ВСУ в Донецкой области (видео)

Одесские морские пехотинцы устроили засаду для российских оккупантов в Макаровке. Защитники уничтожили машину КАМАЗ "Тайфун" из дома у дороги, по которой та пыталась проехать.

Украинские военные освободили населенный пункт Макаровка в Донецкой области. Об этом заявили на странице 35-й бригады морской пехоты ВСУ в Facebook.

"Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов из украинской земли. В этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области. Как результат, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала. В настоящее время в населенном продолжаются стабилизационные действия", — говорится в сообщении.

Отметим, что во время боя украинские военные устроили засаду на одной из дорог населенного пункта. На обнародованном вместе с сообщением видео видно, как российская бронемашина КАМАЗ "Тайфун" попадает под удар из дома у дороги, по которой пытается проехать.

Как рассказал боец бригады 35-й бригады, защитникам пришлось зачистить каждый дом и каждый подвал Макаровки. Затем все оккупанты были выбиты из населенного пункта. Но после этого ВС РФ начали буквально уничтожать село, стреляя по нему из артиллерии, используя для нанесения ударов авиацию.

ВСУ освободили Макаровку в Донецкой области

Отметим, что спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан ВСУ Валерий Шершень 13 июня сообщил, что россияне пытаются вернуть освобожденную Макаровку. Он заявил, что российские войска уничтожают населенный пункт, применяя авиацию и артиллерию. Даже были попытки использовать "Солнцепек".

Кроме того, 13 июня в ВСУ рассказали, как россияне пытаются удержать Бахмут. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что ВС РФ используют десантные войска, чтобы удержать Бахмут. Однако на этом направлении активность россиян уменьшилась.