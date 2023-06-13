Украина сама подорвала Каховскую ГЭС и это помешало контрнаступлению ВСУ, — Путин (видео)

По словам лидера страны-агрессорки, разрушение дамбы было невыгодно для РФ, ведь оно вредит "новым российским территориям".

Президент РФ Владимир Путин ответил на обвинения в том, что российские захватчики подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области. Его слова передали 13 июня журналисты "РБК".

Лидер страны-агрессорки во время встречи с военкорами убеждал их, что Россия якобы не была заинтересована в разрушении плотины Каховской ГЭС. Он объяснил это тем, что из-за теракта понесли убытки "новые российские территории". Кроме того, по словам Путина, ВС РФ якобы не было выгодно взрывать дамбу там, где собирались проводить наступление ВСУ.

"К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше, чтобы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступления не произошло", — объяснил президент.

Зачем Украине подрывать дамбу там, где якобы планировали наступать защитники, президент РФ не объяснил. Путин убежден, что украинцы "стремились" подорвать Каховскую ГЭС и именно Киев ответственен за теракт.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия подсчитало убытки Украины в результате подрыва Каховской ГЭС. Чиновники подчеркнули, что Каховское водохранилище являлось источником питания для 584 тысяч гектаров земель.

В ООН также прокомментировали последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС. По словам координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса, теракт спровоцирует повышение цен на продукты и проблемы с водоснабжением.