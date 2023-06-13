Украинские дроны эффектно уничтожили позиции российских "коллег" на Купянском направлении (видео)

Позиции врага обнаружили бойцы аэроразведки и отправили туда "птичек" Mavic, которые легко справились с конкурентами.

В Купянско-Сватовском направлении российские захватчики потеряли дроны и позиции. Их атаковали ВСУ с помощью дронов. Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Война операторов дронов как она есть. Сватовско-Купянское направление. Аэроразведчики обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили враждебные позиции", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно, как операторы украинских беспилотников метко сбрасывают взрывчатку на "припаркованную" вражескую технику.

Для уничтожения вражеских беспилотников украинские защитники использовали "птички" Mavic 3 и Mavic 3T.

Напомним, что недавно в сети сообщили, что украинский дрон снял, как российские оккупанты расстреливают своих солдат, отошедших с позиций на одном из направлений. Трое захватчиков из автоматов безжалостно ликвидировали семь "своих".

Ранее сообщалось, что российские войска благодаря искусной работе украинских операторов дронов за неделю потеряли 16 грузовиков, 3 системы наблюдения "Муром", "Солнцепек", ЗРК "ТОР", "БУК" и РЛС "Зоопарк".