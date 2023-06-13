"Оккупанты буквально сгорают": дроны ВСУ за неделю уничтожили 16 танков, 5 САУ, 14 ББМ (видео)

По данным СБУ, российские войска за неделю также потеряли 16 грузовиков, 3 системы наблюдения "Муром", ТОС "Солнцепок", ЗРК "ТОР", "БУК" и РЛС "Зоопарк".

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Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ уничтожили российские танки, ЗРК и пехоту. Об этом сообщается в публикации пресс-службы СБУ в Telegram.

"Делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок", — говорится в публикации.

Потери российских войск за неделю:

16 танков;

5 САУ;

14 ББМ;

16 грузовиков;

3 системы наблюдения "Муром";

ТОС "Солнцепок";

ЗРК "ТОР";

"БУК";

РЛС "Зоопарк";

150 человек из личного состава оккупационных войск убиты или ранены.

Операторы дронов уничтожают оккупантов "без лишних дублей"

Напомним, что российские войска пытаются вернуть контроль над освобожденной Макаровкой Донецкой области. ВС РФ уничтожают населенный пункт — для этого применяется авиация, артиллерия и даже тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Также сообщалось, что оккупационная группировка российских войск в Бахмуте пускается во все тяжкие, чтобы сохранить контроль над городом. По словам спикера ОК "Восток" Сергея Череватого, ВС РФ задействуют десантные войска, чтобы не отдать Бахмут. Но в этом районе наблюдается меньше активности россиян.

На начальном этапе контрнаступления Украина потеряла 15% БМП Bradley, поэтому США спешат поставить новые бронемашины и Strykers к ним в довесок.

Эксперт объяснил, почему начало наступления доверили M2 Bradley.